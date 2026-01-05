LA COMUNITÀ PASTORALE DI OLGINATE, GARLATE E PESCATE IN PELLEGRINAGGIO A PAVIA

PESCATE – Una giornata intensa e ricca di significato ha visto protagonisti il gruppo chierichetti e il coretto della Comunità Pastorale di Olginate, Garlate e Pescate, in provincia di Lecco, uniti in una gita-pellegrinaggio all’insegna della fede, della scoperta e della condivisione. La prima tappa del viaggio è stata la Certosa di Pavia, luogo di straordinario valore artistico e spirituale, dove il silenzio dei chiostri e la bellezza delle opere hanno offerto ai ragazzi un’occasione preziosa di riflessione e stupore.

Il pellegrinaggio è poi proseguito alla Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro, che custodisce il corpo di Sant’Agostino, dottore della Chiesa. Qui padre Aldo ha proposto una riflessione semplice ma profonda, ricordando Sant’Agostino come un uomo dalla fede autentica che indicava nel vivere come fratelli il vero segreto della vita cristiana, un messaggio attuale e vicino alla sensibilità dei più giovani.

Ultima tappa della giornata è stato il Duomo di Pavia, dove il gruppo ha incontrato don Pietro, parroco della cattedrale. Accompagnati da lui, i ragazzi hanno raggiunto la tomba di San Siro, patrono della città. La figura di questo giovane santo ha offerto uno spunto prezioso: anche il poco che ciascuno mette a disposizione di Gesù, se donato con fiducia e amore, può trasformarsi in una ricchezza per tutti.

La gita si è rivelata molto più di una semplice uscita: è stata un’esperienza di crescita, amicizia e fede condivisa, capace di rafforzare i legami tra i ragazzi e di testimoniare la vitalità della Comunità Pastorale di Olginate, Garlate e Pescate, che continua a camminare insieme educando i più giovani alla fraternità e alla speranza.