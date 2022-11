BALLABIO – Cordoglio sull’asse Balisio-Valmadrera per la prematura scomparsa di Edvige “Edy” Cesana, autentica colonna della Croce Rossa Valsassina deceduta in queste ore all’età di 53 anni. Il suo funerale verrà celebrato domani 24 novembre alle 9:45 nella chiesa di Sant’Antonio Abate a Valmadrera. “Edy ha sempre portato con orgoglio la divisa della Croce Rossa Italiana ed era una colonna portante della sua amata sede di Balisio, per questo motivo i parenti chiedono di non donare fiori ma, per chi volesse, di fare una donazione alla Croce Rossa Valsassina” scrivono dalla sede di Balisio.

> CONTINUA A LEGGERE su VALSASSINANEWS