LA CURA DELL’ESISTENTE E I NUOVI PROGETTI DI ‘AMBIENTALMENTE’

LECCO – Negli ultimi anni la cura e l’attenzione verso gli animali in città sono stati temi centrali dell’impegno amministrativo di AmbientalMente. Come forza civica, l’organizzazione “ha lavorato per migliorare in modo concreto i servizi destinati agli animali, per quanto è stato possibile”.

“Abbiamo scelto di ottimizzare e valorizzare l’esistente, intervenendo con manutenzione ordinaria e straordinaria sulle aree di sgambamento, rendendole più funzionali e meno impattanti per i residenti. Certamente c’è ancora da fare” dichiara AmbientalMente.

Sono stati inoltre potenziati i servizi dedicati ai possessori di animali, introducendo:

– la distribuzione periodica gratuita dei sacchetti per la raccolta delle deiezioni

– il patentino per cani

– una nuova convenzione con il canile di Erba, volta a garantire maggiori standard di benessere animale e collaborazione tra enti.

Accanto alla cura dell'esistente, sono stati realizzati, grazie al lavoro dell'assessora Renata Zuffi, due nuovi progetti co-finanziati attraverso un bando regionale di rigenerazione urbana:

1. la creazione di un Dog Park in un’area precedentemente degradata di via Risorgimento, restituendo alla città uno spazio sicuro e attrezzato;

2. la realizzazione di un Gattile e Oasi felina all’interno del Parco di Villa Guzzi, dove è stata recuperata un’area verde poco accessibile e un vecchio rudere, reinterpretato secondo la tipologia delle cascine lombarde. Quest’ultima verrà inaugurata domani. Attraverso una manifestazione d’interesse pubblica, è stata individuata l’associazione che gestirà il gattile, l’oasi felina e le colonie feline, in stretta collaborazione con ATS.

Guardando al futuro, si intende promuovere progetti educativi e formativi dedicati sia agli spazi del Dog Park sia al Gattile, per favorire una cultura del rispetto, della responsabilità e del benessere animale nella comunità lecchese. Con questo percorso, “prosegue l’impegno di AmbientalMente per una Lecco più verde, accogliente e attenta alla vita in tutte le sue forme”.