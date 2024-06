LA DANZA DELL’ASC BALLABIO INCANTA LECCO AL PALLADIUM CON LE 4 STAGIONI

LECCO – “È stata un’emozione unica, uno spettacolo meraviglio – ha commentato Barbara Fomasi la responsabile della Danza dell’associazione ballabiese ASC Ballabio 89 – I ragazzi e le ragazze sono stati bravissimi. Anche se siamo un’associazione sportiva dilettantistica abbiamo fatto le cose in grande come dei veri professionisti: dai più piccoli precisi con la musica e le posizioni ben tenute sul palco, alle più grandi che hanno dato il loro meglio con un espressività e un emotività che hanno coinvolto il pubblico.”

Nel suo intervento di presentazione Barbara Fomasi ha voluto sottolineare come è nato lo spettacolo: “Vorrei solo ringraziare tutte le insegnanti di Asc Ballabio 89 Sara ed Erika che erano con me anche gli anni scorsi e Nicole, Marta e Martina che sono arrivate quest’anno in associazione e hanno avuto successo nei corsi. Faccio i miei complimenti a Sara e Nicole per aver superato il Corso Di ABC Danza organizzato dall’associazione IDA, e aver ricevuto la certificazione di maestre di primo livello. Vorrei inoltre congratularmi con tutte le bambine e i bambini che a pieni voti hanno superato gli esami della Royal Academy of Dance e a tutte le ragazze e Davide che si sono cimentati nei concorsi, qualificandosi ai campionati Nazionali e raggiungendo le prime posizioni del podio. Vorrei ringraziare Cristina Romano e Franco Scaioli, per aver creduto in me sin dall’inizio. Senza di loro niente di tutto questo sarebbe stato possibile. Infine ringrazio tutti voi genitori che con pazienza seguite i vostri figli e figlie nel percorso di crescita, assecondando le loro passioni e i loro interessi, facendo sempre il tifo. Grazie veramente per la fiducia che avete riposto in noi.”

Nel primo tempo di questa rappresentazione di danza classica, moderna, contemporanea e Hip Hop al Palladium di Castello di Lecco, i ballerini e le ballerine dell’ASC Ballabio hanno rappresentato Le Quattro Stagioni di Vivaldi composte nuovamente da Max Richter con un ensemble di pezzi di repertorio e di creazioni delle insegnanti Erika, Sara, Nicole e Barbara. Mentre il secondo tempo si è aperto all’insegna della danza moderna, contemporanea e hip hop. Hanno dato prova magistrale i gruppi di hip hop baby e teen capitanati da Marta e Tita, il gruppo Country di Elisa, la contemporanea e il modern di Sara e Barbara.

Al termine l’insegnate Fomasi nel ringraziare le sue colleghe Elena, Giovanna, Lisa, Valeria, Alice, ha evidenziato come ha riscoperto un modo diverso di danzare. “Perché balliamo? – si chiede Fomasi -. Balliamo sin da quando siamo piccoli, prima ancora di camminare danziamo, balliamo perché è un istinto, balliamo perché ci fa stare bene. Non conta quanti anni abbiamo, o quali difficoltà ci affliggono, ballare è realizzare un’ emozione che si ha dentro, è donare un pezzetto di cuore a chi ci sta guardando. La danza è libertà di espressione e per questo chiunque di noi può ballare!”

“È stato bello -, ha concluso la responsabile della danza ballabeise – sentire il calore e la vivacità della comunità di Ballabio che ha sostenuto i piccoli e i più grandi con forza e facendo anche tifo per loro. Era come se tutta l’energia che davano le bambine sul palco era poi riflessa dai genitori e dal pubblico lecchese che applaudiva. Una cosa unica che ha creato una magia che ha suscitato anche in me forti emozioni per uno spettacolo. La rappresentazione in palestre è bella ma in teatro è un altra cosa: le luci, la musica che si sentiva bene grazie a dei bravi tecnici hanno fatto salire di livello tutto il nostro lavoro.”

La storia di come è nato questo spettacolo e di come è nata la danza ASC Ballabio ‘89

Laura Zagnoli, moglie del Vicepresidente di ASC Ballabio, Franco Scaioli, nel lontano 2005 propose all’asc di Ballabio di inserire un corso di danza nella programmazione, affinché le bambine di Ballabio potessero avere uno sport e un’arte che le rispecchiasse. Qualche anno dopo la scomparsa di Laura, il caro Franco, alimentando il desiderio di sua moglie, nel 2007 si rivolse a Cristina Romano di Arte Danza Lecco che a sua volta scelse Barbara Fomasi come nuova insegnante per Ballabio. Barbara, studentessa e ballerina di Arte danza, ha subito nutrito interesse per l’insegnamento. All’inizio, c’era un solo corso di Giocodanza e un solo corso di danza moderna. Dopo pochi anni, l’entusiasmo per la danza è cresciuto e da 2 sono diventati 4 i gruppi, da 4 gruppi a 6, da 6 a 10 e così via. Di pari passo è cresciuta anche la passione di Barbara e la voglia di diventare qualcosa di più. Così, dopo una laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali, ha deciso di iscriversi al corso insegnanti della Royal Academy of Dance di Londra diplomandosi ufficialmente nel 2014, e laureandosi l’anno successivo in Storia della Danza alla facoltà di Scienze dello Spettacolo dell’Università degli studi di Milano. Da qui in poi, Barbara ha continuato a coltivare il suo desiderio: veder crescere dei bambini e delle bambine attraverso quest’arte meravigliosa che è la danza. Non importa se un domani non saranno dei ballerini professionisti, l’importante è che la danza li accompagni nella loro crescita, donando loro disciplina, costanza, empatia ma soprattutto la tenacia di non mollare mai di fronte alle difficoltà. Se oggi esiste la danza a Ballabio è per merito anche dei presidenti Fontana e poi Brivio che hanno creduto da sempre in tutto questo.