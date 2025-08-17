LA DOMANDA DI CAMBIA CALOLZIO: “DOVE SONO I 65 ALBERI PROMESSI?”

Nel lontano 2019 l’amministrazione guidata dal Sindaco Marco Ghezzi, con grande zelo, ottenne dal Parco Adda Nord l’autorizzazione per abbattere ben 116 piante nell’area del parco prospiciente la Cartiera dell’Adda. Fu l’inizio di una lunga stagione di “cura del verde” da parte di questa Giunta: una cura che sembra più interessata a eliminare alberi che a preservarli.



Ora, un piccolo dettaglio: quell’autorizzazione non era un “liberi tutti” al taglio indiscriminato. C’era una condizione chiara e precisa, quasi elementare: piantare 65 nuovi alberi entro due anni, con determinate caratteristiche idonee a ripristinare il patrimonio arboreo perduto. E indovinate un po’? Ad oggi, nel 2025, di quei 65 alberi non si vede traccia.

Eppure, parliamo di molto più che semplice arredo urbano: un albero è ossigeno, è ombra, è rifugio per la biodiversità, è difesa contro l’inquinamento. Ogni albero tolto e non sostituito è un danno che ricade sull’intera comunità. Nel cuore del Parco Adda Nord – un’area vincolata e delicata, habitat di specie protette – questa omissione assume un peso ancora più grave.



Il Gruppo Civico Cambia Calolzio non può che denunciare questa ennesima dimenticanza, che più che distrazione pare una scelta consapevole. Chiediamo quindi all’Ente Parco e al Comando dei Carabinieri Forestali di verificare e obbligare l’Amministrazione comunale di Calolziocorte ad adempiere, seppur con anni di ritardo, agli impegni presi.



Perché gli alberi non sono fastidiosi intralci da eliminare a colpi di motosega, ma risorse preziose che una comunità civile dovrebbe proteggere. O forse questa amministrazione comunale pensa davvero che l’ossigeno arrivi in bombole?

Cambia Calolzio