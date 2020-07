LECCO – Domenica anomala per il 118 tra Lecco e Provincia. In una giornata contraddistinta dal sole e dal bel tempo, infatti, non si sono registrati interventi sulle montagne del circondario e della Valsassina.

Diverse invece le chiamate per incidenti stradali, la maggior parte in codice giallo: per una caduta da moto a Sirtori in mattinata, per uno scontro auto-moto prima a Oliveto Lario attorno alle 13 e poi a Ballabio alle 15:38 ed infine per altre due cadute da moto nel pomeriggio a Olginate e tra Bellano ed Abbadia sulla SS36.

La situazione più seria, al momento, è quella originata dall’incidente auto-moto avvenuto poco dopo le 16 a Dervio: codice rosso e elisoccorso in azione per il centauro coinvolto. Per lui amputazione quasi totale di un piede.