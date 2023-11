LA DOPPIA VIOLENZA DEI FEMMINICIDI: INCONTRO IL 30/11 CON LE ASSOCIAZIONI

LECCO – L’Ufficio della consigliera di Parità della Provincia di Lecco Marianna Ciambrone, unitamente al Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Lecco in collaborazione con il Comune di Lecco e il Politecnico – Campus di Lecco, ha organizzato per il prossimo 30 novembre dalle 17 alle 21:30 alla sede del Politecnico – Campus di Lecco un evento dal titolo: “La doppia violenza dei femminicidi: incontro con le associazioni ‘Edela’ e ‘Le donne del vino'”.

Dalle 19:30 è previsto un apericena a buffet presso i locali del Politecnico, che verrà gestito dal catering Trattoria San Benedetto e i cui proventi saranno in parte devoluti all’associazione ‘Edela’ per il sostegno agli orfani di femminicidio e alle famiglie affidatarie.

Sono inoltre in programma una degustazione gratuita e un’asta benefica di vini pregiati delle terre siciliane il cui ricavato sarà devoluto a Palma Vitae – Associazione a sostegno delle donne in difficoltà.

La consigliera Marianna Ciambrone confida in un’ampia partecipazione da parte della cittadinanza, quale segnale concreto di attenzione verso gli orfani delle vittime di femminicidio e le donne in difficoltà, per andare oltre le parole e i proclami del 25 novembre e fornire un aiuto e un sostegno concreto.