LA FEDERAZIONE MONTANARI RICORDA LORENZO MAZZOLENI

LECCO – Il 15 dicembre 1966 nasceva a Lecco “l’enfant prodige” dell’Alpinismo lecchese Lorenzo Mazzoleni. Lo ricorda la Federazione Montanari.

“A dieci anni si iscrive ai corsi dell’Alpinismo giovanile del Cai Lecco e scopre le montagne di casa, le Prealpi lombarde – si legge – Nel 1980, a 14 anni, il Gran Paradiso è il suo primo 4.000 metri. A 18 anni diventa un membro dei Ragni della Grignetta di Lecco. Nel 1986, a soli 18 anni, era già parte di una spedizione extraeuropea, alla conquista del Monte Sarmiento Ovest, in Terra del Fuoco. Una cima allora ancora inviolata. Quella spedizione segnò l’inizio di un percorso segnato da tante altre avventure straordinarie. Nel 1988, a 22 anni, parte per l’Himalaya e conquista il suo primo Ottomila, il Cho Oyu. A 23 anni viene ammesso al Club degli Accademici del Cai”.

“Poi arrivano i tentativi all’Everest e, nel 1991, l’ambiziosa spedizione alla parete Ovest del Makalu, sotto la guida di Casimiro Ferrari -continua la Federazione Montanari -. Nel 1992 ecco la grande occasione: la vetta dell’Everest, raggiunta lungo la via normale nepalese, con la spedizione alpinistico-scientifica del CNR, coordinata da Agostino Da Polenza. E subito dopo, l’invernale all’Aconcagua in cordata con un giovane Simone Moro. Nel 1996 è lui uno più entusiasti promotori della spedizione celebrativa per i 50 anni dei Ragni di Lecco. Ancora una volta sotto la guida di Da Polenza, l’obiettivo è salire il K2 per lo Sperone Abruzzi, senza ossigeno supplementare né portatori d’alta quota”.

“Il K2 è la montagna che Lorenzo sogna da sempre. Per lui la più bella, la più difficile, la più desiderata. Ed è proprio lui, insieme a Giulio Maggioni e ai fratelli Mario e Salvatore Panzeri, a calcarne finalmente la cima. Lassù, a 8611 metri, si compie il sogno di una vita. E da quella vetta arriva la voce di Lorenzo, terribilmente stanca ma piena, comunque, di esultanza e pura gioia: ‘Il K2 è meraviglioso!’ dice via radio, racchiudendo in poche parole tutto il suo mondo. Ma quel sogno, così a lungo inseguito, si spezza poche ore dopo. Il rientro dalla vetta è per tutti e quattro un calvario di fatica e sfinimento. Uno dopo l’altro i compagni arrivano alle tende installate sulla Spalla del K2… tutti in salvo, tranne Lorenzo“, spiega la Federazione Montanari.

“Non era solo il talento la caratteristica peculiare di Lorenzo. Ciò che lo rendeva speciale era soprattutto l’entusiasmo contagioso, la sua umanità limpida, che ne avevano presto fatto il fulcro attorno a cui ruotava il gruppo dei giovani rampanti dell’alpinismo made in Grigna di quegli anni: ragazzi del sodalizio dei Ragni e di quello “rivale” dei Gamma, che scalano assieme e, uniti da amicizia e passione, mettono a segno splendide salite un po’ ovunque nelle Alpi, in particolare sulle amate Dolomiti. Nell’estate del 2024, tra i ghiacci del K2, è tornato alla luce uno zaino. Apparteneva a Lorenzo Mazzoleni, giovane e amatissimo talento dei Ragni di Lecco, scomparso proprio sulla seconda montagna della Terra il 29 luglio del 1996, durante le delicate fasi della discesa dalla vetta da lui raggiunta quello stesso giorno”, conclude la Federazione Montanari.