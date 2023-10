LECCO – Giovedì 12 ottobre “Voci in Festa”, dalle 9:30 alle 11:30 in piazza Garibaldi, un evento dedicato alle scuole primarie e secondarie di primo grado di Lecco e provincia ma aperto anche alle famiglie degli studenti e più in generale a tutta la cittadinanza.

La manifestazione è promossa da Comune di Lecco, Associazione Centro Orientamento Educativo (COE) e Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco in collaborazione con Silea e Linee Lecco. “Voci in Festa” nasce dal desiderio di festeggiare l’inizio dell’anno scolastico con una simbolica apertura delle scuole al territorio e la conferma del loro impegno a educare bambini e ragazzi alla cittadinanza attiva, alla cura del bene comune, alla costruzione di una comunità coesa dove siano importanti le relazioni interpersonali, lo scambio, l’incontro e il rispetto del valore della diversità con uno sguardo aperto sul mondo.

Nel corso della mattinata di giovedì gli studenti percorreranno e animeranno le vie della città di Lecco con una marcia che raggiungerà piazza Garibaldi, dove si terranno momenti di intrattenimento didattico, coinvolgimento e condivisione.

“Siamo lieti di ospitare in piazza Garibaldi, la piazza centrale della nostra città, questo momento di festa per gli alunni e le alunne delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio lecchese – dice l’assessore all’Educazione e sport del Comune di Lecco Emanuele Torri -. Un ringraziamento particolare va all’Associazione Centro Orientamento Educativo (COE), per aver proposto quest’iniziativa per cominciare il nuovo anno scolastico, che auguriamo a tutti di vivere all’insegna della scoperta della ricchezza dell’altro e nella consapevolezza che tutti insieme, ciascuno con le proprie caratteristiche e diversità, si può davvero crescere arricchendosi. Inoltre, ci teniamo a ringraziare anche le realtà che hanno voluto appoggiare questa manifestazione, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco, Silea e Linee Lecco, che aderendo all’iniziativa dimostrano di credere nel valore della comunità educante”.

“L’Associazione Centro Orientamento Educativo (COE) – commenta la responsabile dell’area Educazione alla Cittadinanza Globale – ECG Manuela Pursumal – è impegnata dagli anni Novanta nell’educazione alla mondialità promuovendo e sviluppando progetti formativi per studenti e docenti delle scuole di ogni ordine e grado non solo a Lecco città e nella provincia, ma anche in tutta Lombardia e altre regioni italiane. L’evento che promuoviamo con il Comune di Lecco e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco nasce in continuità con la ‘Festa della Mondialità’, tenutasi lo scorso maggio allo stadio di Lecco, una proposta di educazione interculturale, all’ambiente, alla sostenibilità che, come gli addetti ai lavori sanno bene, oggi si chiama Educazione alla Cittadinanza Globale – ECG. Ringraziamo le istituzioni pubbliche per il lavoro condiviso e chi ha scelto di collaborare sostenendo questo evento. Sarà una mattinata di festa e gioia per dare il via al nuovo anno scolastico che ci vede protagonisti insieme a docenti, studenti e famiglie in progetti didattici e formativi. Il nostro desiderio di lavorare insieme a loro è vivo”.