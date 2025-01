LA FESTA DELLA FAMIGLIA NEGLI ORATORI DI LECCO E SAN GIOVANNI

IILECCO – La Festa della Famiglia, organizzata nella Diocesi di Milano, è un evento annuale che celebra l’importanza della famiglia come nucleo fondamentale della società e della comunità cristiana partendo dall’esempio della famiglia di Nazareth. Il tema conduttore dell’evento di quest’anno è stato “Raccontiamo segni di speranza – Pensare la pace, cercare la pace, operare per la pace”.

La festa è un’occasione per riflettere sui valori della famiglia, promuovere la pace e condividere storie di speranza e amore. Durante la giornata, sono state presentate testimonianze di famiglie che hanno vissuto esperienze significative e che incarnano i valori cristiani di amore, fede e speranza.

All’oratorio San Luigi di Lecco Centro la festa della famiglia si è svolta con la preghiera, la condivisione per il pranzo, la formazione e il gioco.

Anche all’oratorio di San Giovanni la festa della famiglia si è svolta con il pranzo comunitario a base di pizzoccheri. A seguire la gettonatissima tombolata.