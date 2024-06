LA FESTA DELLO SPORT APPASSIONA LE MEDIE DELLA ‘TOMMASO GROSSI’

LECCO – Come da tradizione consolidata, alle medie della “Tommaso Grossi” di Lecco la Festa dello Sport, organizzata in una mattinata dagli insegnati di motoria.

L’evento nella palestra e nel cortile della scuola con i tornei di calcio, badminton e scacchi che hanno visto coinvolte tutte le classi della scuola. Le alunne hanno messo in scena delle coreografie, al termine dell’evento e per la premiazione delle classi migliori e dei singoli più bravi è intervenuto l’assessore comunale all’Educazione e sport Emanuele Torri.

Per il calcio era presente come arbitro Giacomo Piazza che ha organizzato, in collaborazione con alcuni ragazzi di terza media, il combattuto ma corretto torneo; Alessandro Redaelli e Clare Hookham istruttori di badminton che hanno organizzato le relative gare; Samantha Gianola con Manuela Adamoli Manzoni che ha coordinato le coreografie di Zumba, mentre Nando Franceschetti – maestro di scacchi – ha coinvolto i preadolescenti nel complesso e appassionante gioco. Il comitato genitori della scuola ha sostenuto l’iniziativa, offrendo anche il rinfresco.