LA FIACCOLA OLIMPICA A LECCO, GRANDE ABBRACCIO COLLETTIVO

LECCO – L’arrivo della fiaccola olimpica a Lecco ha trasformato il lungolago in un grande abbraccio collettivo. La città, stretta tra il lago e le montagne, ha accolto la fiamma con un entusiasmo che ha il sapore delle grandi occasioni. Già molto prima del suo ingresso, l’atmosfera era vibrante: il corpo di ballo ha animato la scena con coreografie energiche, mentre gli animatori della Coca‑Cola hanno coinvolto il pubblico con musica e giochi. I gadget lanciati verso la folla hanno scatenato l’entusiasmo dei più piccoli: i bambini cantavano sempre più forte, quasi a voler convincere gli animatori a lanciare proprio verso di loro. Le loro voci, piene di gioia e impazienza, hanno trasformato l’attesa in una festa spontanea e contagiosa.

La serata è entrata nel vivo con gli interventi istituzionali e sportivi, tutti collocati prima dell’arrivo della fiaccola. Sul palco si sono alternati amministratori, tecnici, atleti ed ex olimpionici, ciascuno portando un tassello del racconto sportivo del territorio. Tra gli interventi, quelli degli assessori Giovanni Cattaneo ed Emanuele Torri, che hanno ricordato come persino la neve delle nostre montagne sembri “barricata” per raccontare al mondo ciò che siamo: una terra che vive lo sport come identità e come comunità. L’assessore Torri ha sottolineato con orgoglio che Lecco è al primo posto in Italia per la promozione dello sport tra i bambini, un risultato che parla di impegno, visione e radici solide. A testimoniare l’importanza dell’evento, erano presenti anche i sindaci della provincia, riuniti per celebrare insieme un momento che appartiene a tutto il territorio.

Sono intervenuti poi i rappresentanti del mondo sportivo. Arturo Montanelli, presidente dello Sci Club Lecco, ha ricordato il percorso dei giovani atleti: “Abbiamo un nostro atleta, Sala, partito da piccolo con noi e cresciuto nello sport come stile di vita. Nello sport si impara prima a perdere che a vincere. Abbiamo tanti bambini e speriamo che molti di loro possano arrivare a questi livelli”. In veste di rappresentante del Panathlon, ha annunciato anche l’iniziativa dedicata agli atleti lariani che hanno partecipato alle Olimpiadi, con un evento in Camera di Commercio e un collegamento con Cortina per parlare di bob e skeleton.

“Viva lo sport”, ha ribadito Andrea Mauri, sintetizzando lo spirito della serata. Sono seguiti gli interventi degli ex atleti olimpici e paralimpici: Kwadzo Klokpah, testimonial delle Paralimpiadi e campione di canoa, ha raccontato l’emozione indelebile delle sue due partecipazioni, Jennifer Isacco, atleta del bob a due, ha augurato ai giovani di oggi di provare le stesse sensazioni vissute da chi li ha preceduti, Paola Pozzoni ha espresso un desiderio semplice e potente: “Spero che alle prossime Olimpiadi si possa ascoltare tante volte il nostro inno nazional”.

Paolo Ghislanzoni, forte dei 1.600 tesserati della sua realtà sportiva, ha voluto dedicare un pensiero a un giovane atleta che l’anno scorso ha subito un grave incidente in gara: “La nostra riserva non è andata a Parigi, ma resta uno di noi”. Il prorettore del Polo lecchese del Politecnico di Milano, Marco Tarabini, ha ricordato come “I migliori atleti siano spesso anche i migliori studenti. Lo sport lascia sempre qualcosa di positivo”. A chiudere la parte istituzionale, la voce delle nuove generazioni: Alice dei Ragni, giovane atleta lecchese, che ha portato il punto di vista di chi oggi vive lo sport con passione e determinazione, rappresentando il futuro del movimento sportivo locale.

La serata è stata arricchita anche dalle esibizioni degli sbandieratori della Torre di Primaluna, che hanno portato colori e tradizione, e dalla sfilata dei Bersaglieri, accompagnati dalla fanfara, che hanno regalato un momento di grande energia e solennità. Nell’attesa non sono mancate alcune rimostranze da parte di un piccolo gruppo di presenti, subito allontanate senza incidenti, permettendo alla manifestazione di mantenere un clima sereno e partecipato.

Solo dopo tutti gli interventi e le esibizioni, la fiaccola è finalmente arrivata, accolta da un lungo applauso. Subito dopo è stata deposta e resterà custodita fino a domani all’interno di una lanterna: un gesto antico e solenne, che affida alla città il compito di vegliare sul fuoco olimpico per una notte.

Domani la fiamma ripartirà, ma il suo passaggio ha già lasciato un segno profondo: un’energia che continuerà ad alimentare la passione sportiva di un territorio che vive lo sport come identità, come educazione e come futuro.

