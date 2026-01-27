LA FIAMMA OLIMPICA A LECCO: CARIBONI, GUERRERA E AONDIO I TEDOFORI

LECCO – Cresce l’attesa per l’arrivo della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026, che domenica 1º febbraio farà tappa a Lecco per la 56esima giornata del suo viaggio nazionale. Saranno 22 i tedofori impegnati nel portare il “Sacro Fuoco Sportivo” lungo le vie cittadine, in un percorso che dal lungolago condurrà fino a piazza Garibaldi, dove alle 19.30 è prevista l’accensione del braciere.

L’amministrazione comunale ha annunciato i tre lecchesi selezionati per rappresentare la città, scelti per meriti sportivi e valore simbolico:

Marco Cariboni , storico ex presidente della Canottieri Lecco, figura di riferimento per lo sport cittadino.

, storico ex presidente della Canottieri Lecco, figura di riferimento per lo sport cittadino. Lisa Guerrera , 25 anni, atleta di Oltretutto ’97 e plurimedagliata negli sport invernali paralimpici.

, 25 anni, atleta di Oltretutto ’97 e plurimedagliata negli sport invernali paralimpici. Severino Aondio, 93 anni, podista e arrampicatore, volto amatissimo per la sua instancabile passione sportiva.

I tre si uniranno ai tedofori ufficiali designati dal CONI per la tappa lecchese: Nausicaa Dell’Orto, capitana della nazionale italiana di flag football; Ematoshi (Emanuele Mauri), telecronista e creator digitale lecchese; Piero Poli, ex canottiere oro olimpico a Seul 1988 e oggi primario all’Ospedale Manzoni.

Il cuore dell’evento sarà piazza Garibaldi, dove aprirà il villaggio olimpico:

17–17.30 – Racconto del viaggio della Fiamma

– Racconto del viaggio della Fiamma 17.30–18 – Momento istituzionale dedicato al Comune

– Momento istituzionale dedicato al Comune 18–19 – Attività con i partner della Fondazione

– Attività con i partner della Fondazione 18.30 – Partenza della staffetta dal Lungo Lario IV Novembre (zona Caviate)

– Partenza della staffetta dal Lungo Lario IV Novembre (zona Caviate) 19 – Diretta dell’arrivo dell’ultimo tedoforo

– Diretta dell’arrivo dell’ultimo tedoforo 19.30 – Accensione del braciere

– Accensione del braciere 19.45 – Chiusura dell’evento

La torcia arriverà da Abbadia Lariana con passaggio a Pradello intorno alle 18.30, per poi attraversare i luoghi simbolo della città: Lungo Lario IV Novembre, Lungo Lario Cadorna, Piazza Stoppani, Lungo Lario Battisti, Piazza Cermenati, Lungo Lario Isonzo, Largo Europa, Viale Costituzione, Piazza Manzoni, Corso Martiri della Libertà, Via Amendola, Largo Caleotto, Via XI Febbraio, Corso Matteotti, Largo Montenero, Via A. Volta e Via Cavour, con l’arrivo in piazza Garibaldi alle 19.30.

L’arrivo della Fiamma Olimpica rappresenta un momento storico per Lecco, che si prepara ad accogliere migliaia di cittadini e appassionati. Una celebrazione dello sport, dei suoi valori e delle storie che lo rendono grande, incarnate dai tedofori che porteranno la torcia tra le vie della città.