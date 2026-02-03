LA FOTO PREMIATA: MAURO LANFRANCHI VINCE LO ‘SPIRIT OF THE MOUNTAIN’

Gentili amici di Valsassinanews,

è sempre un grande piacere quando un mio scatto che ritrae le mie amate montagne Valsassinesi viene gratificata con un premio in un prestigioso concorso fotografico. A Bergamo nella magnifica sala Galmozzi, alla presenza di un qualificato pubblico, ho avuto la soddisfazione di essere premiato per aver vinto il concorso fotografico SPIRIT OF THE MOUNTAIN, concorso che assegna premi oltre che alla fotografia, alla cinematografia e alla narrativa in memoria di Walter Bonatti.

