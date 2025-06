“LA GRIGNA DEL BUTCH”: UNA VIDEOPROIEZONE PER RICORDARE MARCO ANGHILERI

LECCO – Nel 2024 sono trascorsi dieci anni dalla scomparsa di Marco Anghileri, conosciuto anche come ‘Butch‘, grande alpinista lecchese di punta membro del gruppo Gamma, conosciutissimo, amato e stimato da tutto il mondo della montagna, la cui memoria rimane ancora viva.

Nella sua incredibile carriera, coronata da imprese uniche nel loro genere, ha frequentato con lo stesso entusiasmo le montagne di casa e le Alpi, con prestigiose ascensioni anche sulle montagne del mondo. Proprio l’anno scorso, la Comunità Montana ha deciso di ricordarlo, in stretta collaborazione e unità d’intenti con la sua famiglia, che ha messo a disposizione i propri archivi fotografici, facendo memoria del suo legame indissolubile con la Grigna.

Sulla Grigna meridionale, in particolare, Marco ha lasciato la sua firma, compiendo una impresa particolarissima: il concatenamento in solitaria, in una manciata di ore, di alcune delle vie simbolo della Grignetta, unendo idealmente, in 1200 metri complessivi di dislivello in arrampicata, ottanta anni di storia alpinistica di questa montagna, che rappresenta il cuore delle cime lecchesi e dell’alpinismo lombardo.

Ed è proprio partendo da quella speciale impresa che la Comunità Montana ha deciso di ricordare Marco, con una videoproiezione che include anche un altro importante episodio. Si tratta di un evento che suscitò grande scalpore nell’ambiente alpinistico, non solo locale: la salita in una stessa giornata, in cordata con Fabio Valseschini, delle tre grandi vie dell’alpinista di Abbadia Lariana Giuseppe Alippi, chiamato “Det”, alla Punta Forcellino, al Torrione Costanza e al Sasso Cavallo.

La stessa contiene anche una premessa storica, sapientemente curata da Pietro Corti, che è anche il curatore dell’intera opera. Include inoltre alcune interviste a Marco recuperate nelle teche Rai, i filmati estrapolati dal film ‘Grigna 2177‘ (realizzato dalla Comunità Montana nel 2005) e testimonianze inedite raccolte da coloro che lo avevano accompagnato in queste avventure.

La serata si terrà venerdì 27 giugno alle 21 all’Auditorium ‘Casa dell’Economia’, della Camera di Commercio di Lecco e molte immagini originali rendono l’opera ancora più suggestiva, coinvolgente e ricca di emozioni, permettendo allo spettatore di immergersi completamente nell’atmosfera e nelle avventure di Marco Anghileri sulle Grigne. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

“È stato un lavoro significativo per la Comunità Montana – commenta il presidente dell’ente Antonio Rusconi – perché, oltre a valorizzare la grande tradizione alpinistica Lecchese, abbiamo ricordato Marco Anghileri, un alpinista che, col le sue imprese e il suo carisma, ha lasciato un segno indelebile nel nostro territorio e nella nostra gente”.