LA GUARDIA DI FINANZA DI LECCO CELEBRA IL PATRONO SAN MATTEO

LECCO – In occasione della ricorrenza del patrono del Corpo, San Matteo Evangelista, nella chiesa di Sant’Andrea a Maggianico, il parroco della comunità pastorale del Beato Serafino don Ottavio Villa ha officiato una messa a beneficio dei militari del Comando Provinciale di Lecco e di una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Prima della celebrazione, presso la sede del comando provinciale, ha avuto luogo la deposizione di una corona d’alloro ai piedi della targa in memoria del maresciallo capo Francesco Centrone, vittima del dovere, al quale è intitolata la caserma di via Gondola, al fine di rendere omaggio e tributare un doveroso ricordo a tutte le Fiamme Gialle che hanno sacrificato la loro vita per la Patria.

Alla funzione religiosa hanno preso parte il Prefetto Sergio Pomponio, il presidente del tribunale Marco Tremolada, il procuratore della Repubblica di Lecco Ezio Domenico Basso, il Questore Ottavio Aragona, il Tenente Colonnello Claudio Arneodo del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, la direttrice della Casa Circondariale di Lecco Luisa Mattina, il comandante della Polizia Penitenziaria Vincenzo Spagnuolo, Demetrio Marino della direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate e il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Antonio Giulio Durante.

Don Ottavio Villa, nel ringraziare le autorità presenti, durante l’omelia ha rimarcato l’importanza del servizio svolto dalla Guardia di Finanza per il bene comune e la sicurezza economica della collettività. Al termine della celebrazione, il colonnello Massimo Ghibaudo ha ringraziato il parroco di Maggianico e tutti gli intervenuti per la partecipazione.