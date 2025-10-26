LA LBW SUONA LA “QUARTA”: LE LECCHESI ANCORA OK, STAVOLTA +30 A LEGNANO

LEGNANO – Quarta vittoria consecutiva per una D’Avino Consulting LBW che non si ferma nemmeno davanti all’emergenza infortuni e supera nettamente Aba Pink Legnano rifilando un passivo di 30 punti.

È stata una settimana difficile quella appena trascorsa in casa lecchese con un organico ridotto all’osso durante gli allenamenti, ma in partita la forza e la determinazione ha sopperito a tutto portando a giocare una partita intensa. Parte subito forte la squadra ospite spinta dalle triple di Capellini e Bassani che portano al 6-15 del 5′ e all’inevitabile time out di coach Ferri. La risposta arriva immediata con 9 punti di fila di un’ispirata Bortoli che firma il 15-17 del 7′. Lecco si riassesta in difesa e chiude il quarto con la tripla di Sara Galli che vale il 17-23. La squadra di Canali prova l’allungo ma viene ripresa dalla solita Bortoli che realizza la sua terza tripla per il 23-24 del 13′. Da questo momento però inizia un’altra partita che vede una sola squadra in campo. La difesa delle lecchesi chiude tutte le porte portando alla spallata decisiva. All’intervallo la D’Avino Consulting conduce per 41-29.

Il match non ha più storia nei restanti quarti con le ospiti che seppur a ranghi ridotti, incrementano il divario sino a toccare i 30 punti di margine a fine match. Una prova di solidità del quintetto di Canali che lascia ben sperare per le prossime partite.

Dopo Legnano, la squadra bluceleste è attesa domenica 2 novembre da un’altra trasferta sul campo di Bollate, In palio punti pesanti per mantenere la vetta della classifica. Palla a due alle 18.

Le considerazioni a fine gara di coach Valentina Canali: “Le ragazze sono state molto brave, eravamo in piena emergenza. Le disponibili si sono spese tantissimo per sopperire, anche giocando fuori ruolo. Pur con rotazioni corte, non siamo mai mancate in intensità e garra, dando sempre il massimo e sostenendoci a vicenda. La considero una vittoria doppia, per noi è un dato veramente importante la capacità di crescere mentalmente e lo stiamo facendo”.

Aba Legnano-D’Avino Consulting LBW 43-73

(17-23, 29-41, 34-52)

Aba Legnano: Farioli 2, Bianchin, Cruz 2, Lo Sokhna 7, Bortoli 24, Chittolini, Gallo, Cislaghi 4, Ceriani, Sfondrini, Pellizzaro 2, Nieddu 2.

All.: Ferri.

D’Avino Consulting LBW: Bassani 17, V. Aondio 6, M. Aondio 9. G. Galli 2, Ratti, Scola 3, Oggioni, Oddo ne, Rota 11, Cincotto 4, S.Galli 3, Capellini 18.

All.: Canali.