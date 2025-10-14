LA LECCHESE CLARA BELFANTI TRA I VINCITORI DEL PREMIO FOTOGRAFICO IPA

LECCO – Clara Belfanti, socia del Foto Club Lecco – storica associazione culturale della città – è tra i vincitori dei prestigiosissimi premi IPA International Photography Awards.

La lecchese ha partecipato ad un progetto fotografico internazionale sul Brasile sotto la guida del noto fotografo Luciano Perbelini. Un lavoro articolato, di ampio respiro che ha indagato sulle condizioni e abitudini di vita della popolazione brasiliana. Da quella fatica fotografica ne è nato un bellissimo libro con le immagini dei vari autori e l’introduzione di Lula, Presidente del Brasile.

Ora quel libro con anche le sue immagini ha vinto il premio “Book of the year” dell’International Photo Award, un concorso tra i più prestigiosi al mondo. Il 5 ottobre scorso, Belfanti ha partecipato alla serata di gala tenutasi ad Atene, rappresentando i team di autori e ritirando il premio.

“Per un’associazione fotoamatoriale come il Foto Club Lecco – il commento della realtà culturale cittadina – è motivo di grande orgoglio avere tra gli iscritti Clara che ha raggiunto con questa opera i vertici della fotografia internazionale. Su quel palco a ritirare il premio è idealmente salito tutto il Foto Club Lecco. I complimenti del presidente e di tutti gli iscritti a Clara”.

RedCult