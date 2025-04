LA LECCHESE FUTURA 96 PROMOSSA IN SECONDA CATEGORIA

LECCO – La Polisportiva Futura ’96, che fa capo agli oratori di Acquate e Olate, ha raggiunto un traguardo inaspettato: la promozione in Seconda Categoria con due giornate d’anticipo. La squadra, guidata da mister Luca Volpi, ha vinto il campionato di Terza Categoria grazie a una stagione irripetibile, culminata con una vittoria per 3-1 contro l’Oratorio Merone.

Questo successo è il risultato di un lavoro costante e di sacrifici da parte dei giocatori e dello staff. Con 18 vittorie, 4 pareggi e solo 2 sconfitte, la Futura ’96 ha dimostrato di essere la più forte segnando ben 72 reti in 24 partite. Ora si guarda al futuro, con l’intenzione di rafforzare la squadra per affrontare al meglio la nuova categoria. Un momento di grande orgoglio per la comunità di Acquate e Olate e per tutti i tifosi che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno alla squadra.

RedSpo