LA LECCO ALTA SI PREPARA AL RISCATTO NEL GIRONE DI RITORNO

LECCO – La Lecco Alta si appresta a vivere la pausa natalizia con uno sguardo attento al futuro, dopo una prima parte di stagione complessa nel campionato di Seconda Categoria – Girone L. I risultati fin qui ottenuti non hanno pienamente rispecchiato il lavoro svolto, ma il percorso intrapreso lascia intravedere margini di crescita importanti.

Dopo 15 giornate, il bilancio parla di 5 vittorie, 1 pareggio e 9 sconfitte, numeri che collocano la squadra nella parte bassa della classifica. Sul piano realizzativo, la Lecco Alta ha messo a segno 25 gol, subendone 33, mostrando una buona capacità offensiva ma pagando spesso qualche disattenzione che ha inciso nei momenti chiave delle partite.

La rosa è composta in gran parte da giocatori molto giovani, nati dal 2005 in avanti, con un’età media di circa 23 anni. Un gruppo in costruzione, che in diverse occasioni ha saputo esprimere qualità di gioco e personalità, senza però riuscire sempre a trasformare le prestazioni in risultati concreti. Tra i protagonisti in fase offensiva spiccano Mattia Fabrizio e Alessio Stefanoni, entrambi autori di 6 reti in questa prima parte di campionato.

La ripartenza dopo la retrocessione dalla Prima Categoria non è stata semplice, ma l’ambiente resta compatto e determinato. Mister Giuseppe Ravasio, arrivato quest’anno sulla panchina biancoverde, ha più volte sottolineato la crescita del gruppo, indicando come priorità quella di aumentare la concretezza e ridurre le ingenuità. La fiducia nel lavoro quotidiano e nelle potenzialità della squadra resta alta.

L’obiettivo per il girone di ritorno è chiaro: cambiare passo, migliorare la continuità e risalire la classifica sfruttando il talento e l’entusiasmo dei giovani a disposizione. La ripresa del campionato è fissata per l’11 gennaio, quando la Lecco Alta tornerà in campo al Bione contro l’Aurora Olgiate, una sfida che rappresenta subito un banco di prova importante.

Con il nuovo anno alle porte, la Lecco Alta vuole dimostrare che questa stagione può ancora raccontare una storia diversa, fatta di crescita, risultati e soddisfazioni.

RedSpo