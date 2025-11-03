LA LECCO BASKET WOMEN CALA IL POKER: ESPUGNATO BOLLATE

BOLLATE (MI) – Poker di vittorie e primo posto in solitaria per la D’Avino Consulting Lecco Basket Women corsara anche sul campo di Bollate. Non è stata una delle migliori partite delle lecchesi, ancora alle prese con le assenze per infortuni, ma quello che conta è l’aver mantenuto l’imbattibilità.

Primo quarto equilibrato con tanti errori al tiro. Lecco chiude con un piccolo margine sul 12-14. La squadra di Canali si fa largo grazie alla difesa e prova l’allungo a metà del secondo quarto sul +10 (18-28), con 4 punti di Capellini. Anche dopo la pausa le ospiti mantengono la doppia cifra di vantaggio ma non danno l’impressione di chiudere la partita tirando con percentuali al di sotto delle aspettative. La tanta fisicità sul campo e l’arbitraggio permissivo, non frenano la Davino Consulting che nell’ultimo parziale chiude la pratica arrivando al +20 (31-51) con i canestri di Bassani e Cincotto che portano all’ennesimo foglio rosa. Finisce 54 a 35 per le ospiti.

La contemporanea sconfitta del Gavirate sul campo di Gallarate, proietta le blucelesti al primo posto solitario. Sabato prossimo alle 21:30 terza trasferta consecutiva con un impegno non certo agevole sul campo di Villaguardia.

Il commento a fine gara di coach Valentina Canali: “Oggi non è stata certo la nostra migliore prestazione, è stata una partita complicata. Abbiamo assenze pesanti, stiamo facendo fatica ad allenarci e la fisicità in campo oggi è deragliata molto rapidamente oltre il lecito. Abbiamo portato a casa la partita, pur sempre in controllo, con più difficoltà del previsto. Dobbiamo tener botta a questo momento e fare del nostro meglio, con pazienza e serietà, come stiamo facendo”.

Ardor Bollate – D’Avino Consulting LBW 35-54 (parziali: 12-14, 21-28, 278-38)

Ardor Bollate: Nuzzaci 2, Elzi, Nebuloni, Matilde Colombo 2, Castelnovo 3, Frigerio 8, Turri 9, Mariani 4, Viganò 5, Rampoldi, Martina Colombo 2, Dissegna. All.: Frassinelli.

D’Avino Consulting LBW: Bassani 13, V.Aondio 7, M.Aondio 9, G.Galli, Ratti, Scola, Oddo ne, Rota 9, Cincotto 8, S.Galli, Levi ne, Capellini 8. All.: Canali.

RedSpo