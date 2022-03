LECCO – Prosegue la campagna tesseramento della Lega nel territorio lecchese, affiancata dalla raccolta firme per chiedere più medici di base. Nel prossimo fine settimana, come già nel precedente, i militanti salviniani saranno nelle piazze con banchetti e gazebo.

“Torniamo per la seconda settimana consecutiva in piazza tra la gente per raccogliere le firme dei cittadini (petizione anche online) e indirizzarle al ministro della Salute, Roberto Speranza, e sollecitarlo a invertire la rotta e a risolvere questo problema, ma anche per ascoltare e prendere nota di quanto ci verrà chiesto e segnalato dai cittadini, per continuare a dare informazioni e risposte su quanto sta facendo la Lega al Governo e in Regione Lombardia per i nostri territori e a riguardo distribuiremo anche dell’apposito materiale informativo.

“Andiamo avanti con questa importante raccolta firme e anche per un’operazione verità – dichiara il referente provinciale Lega Salvini Premier Daniele Butti -, in un momento in cui il PD annuncia un’analoga mobilitazione per ribaltare la verità su quanto accaduto e cercare di scaricare la genesi di questa grave emergenza”.

In tutti i gazebo della provincia sarà possibile effettuare il tesseramento per l’anno 2022 per la Lega Salvini Premier.