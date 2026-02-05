LA LEGA REPLICA AL PD SULLA S.S. 36: “CON NOI UNA STAGIONE NUOVA”

Quando parla di strade e infrastrutture, il consigliere Gianmario Fragomeli, un po’ ci fa sorridere e un po’ ci fa piangere.

Oggi ad esempio se la prende con i lavori sulla superstrada 36, denunciando i disagi che abbiamo subito negli scorsi giorni. Disagi importanti, sia chiaro, nessuno minimizza. I disagi che ci sono quando si realizza un’opera pubblica su un’arteria ad altissima densità di utilizzo.

Lui però ci fa intendere che c’è stata un’età dell’oro, probabilmente coincidente quando lui era al governo con i ministri alle infrastrutture del PD. Ci vuole raccontare che ci fu un tempo in cui i cantieri non creavano code, anzi, fluidificavano il traffico. Un tempo fatato dove nessun cantiere subiva imprevisti o ritardi, anzi, quasi tutti chiudevano in largo anticipo, senza mai un intoppo. Tempi in cui gli automobilisti si profondevano in osanna davanti alle asfaltature, e con processioni e cori per ringraziarlo che per ricostruire il ponte di Annone ci vollero solo tre, dicasi tre, anni, per una sostituzione, mica per un ponte nuovo. Insomma, tempi felici, senza disagi, senza ritardi, tutto perfetto.

Poi accusa Regione non si capisce bene di cosa, visto che dovrebbe sapere che l’ente in cui siede non ha strade e non gestisce strade. Ma tant’è.

Forse la cosa più bella che poteva fare era quella di venire oggi alla consegna della ciclabile di Civate e dello svincolo di Suello, un intervento importante per risolvere le problematiche di allagamento su uno snodo cruciale. È una delle tante opere infrastrutturali che sono arrivate o arriveranno sul territorio lecchese. Una stagione nuova, diversa da quando governavano lui e i ministri del PD a Roma, e di opere infrastrutturali, da noi, non ne abbiamo vista arrivare mezza.

Mauro Piazza

Consigliere Regionale Lega