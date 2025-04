IL 25 APRILE CELEBRATO A VALMADRERA: “DATA PIÙ CHE MAI ATTUALE”

VALMADRERA – Celebrata anche a Valmadrera la Festa della Liberazione, con il sindaco Cesare Colombo che ha tenuto un discorso denso ed emozionante.

“Il 25 aprile è la festa della libertà riconquistata – ha detto il primo cittadino -, è la festa di tutti gli italiani che credono nella democrazia. È il giorno in cui esprimiamo gratitudine e riconoscenza verso quei tanti uomini e donne che, con coraggio, passione e, in molti casi, con la vita, hanno contribuito a restituirci i diritti e la dignità. Quest’anno celebriamo l’80° anniversario di quella Liberazione. Una data che, sebbene sembri lontana nel tempo, è più che mai attuale per tutti noi che vogliamo difendere i valori emersi dalla vittoria della Resistenza sul nazifascismo: libertà, giustizia, speranza e impegno per una convivenza civile e pacifica”.

“Molti di noi – ha aggiunto Colombo – , soprattutto i più giovani, non hanno vissuto quegli anni e forse non hanno neppure potuto ascoltare direttamente le testimonianze di chi ha affrontato il regime fascista e la guerra. Ed è proprio per questo che rischiamo di dare per scontati la libertà e il diritto di vivere in una democrazia. Dimentichiamo che questi diritti sono stati conquistati con dolore, rinunce e sacrifici da parte di chi non si è piegato, di chi ha saputo dire “no”, ogni giorno, in mille modi”.

> 25 aprile Discorso completo del sindaco di Valmadrera