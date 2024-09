LA LIBRERIA VOLANTE DI LECCO APRE LE PORTE AI CORSI DI SCRITTURA

LECCO – Mettere una tempesta in una bottiglia: raccontare una storia è, in fondo, qualcosa di gigantesco e potente che impara a stare dentro uno spazio minuto e luminoso, come quello delle parole.

Quindi ecco il viaggio di chi scrive, dal primo fulmine sull’oceano al vetro trasparente: trovare un’idea, agguantarla, conoscerla, scompigliarla e poi metterla in ordine, trasformarla in una storia solida e robusta, immaginarne personaggi, luoghi e tempi, infine trovare la voce e le parole per scriverla. Un processo che si può rallentare e mettere a fuoco attraverso le letture di grandi autori e di grandi autrici e la scoperta dei loro attrezzi del mestiere, per poi replicarlo con esercizi di immaginazione, narrazione e scrittura. E mettere finalmente la nostra tempesta in una bottiglia.

Ed è così che, a un anno dall’inaugurazione dello Spazio Volante, la Libreria Volante di Lecco continua a rinnovarsi e apre le porte ai corsi di scrittura: per mettere tempeste in bottiglia.

Iniziata nell’aprile 2024, la collaborazione tra Libreria Volante e Scuola Holden di Torino porta aspiranti scrittori e scrittrici ad allenarsi sulla pagina. Si chiamano Holden Grand Tour e sono percorsi di scrittura base ideati in collaborazione con librerie di tutta Italia per chi non vuole più rimandare la partenza e sa solo che quel che l’aspetta è un’avventura difficile, ma anche emozionante e necessaria. Terminato a maggio il corso con lo scrittore Alessandro Barbaglia, il 20 ottobre inizia un nuovo ciclo, sotto la guida della scrittrice Ilaria Rossetti: domenica 20 ottobre e sabato 23 novembre in presenza dalle 14 alle 18, i martedì (da martedì 22 ottobre a martedì 12 novembre) in streaming dalle 19 alle 21.

Riprendono anche i corsi di scrittura per ragazze e ragazzi (dai 9 ai 13 anni), questa volta con lo scrittore Christian Antonini. Saranno quattro incontri da giovedì 3 ottobre a giovedì 24 ottobre alle 17 dove si rifletterà sui cinque sensi, facendosi guidare da essi per la scoperta del mondo e il racconto con le parole, con attenzione alla multisensorialità e alla narrazione emozionale.

Ogni incontro prevede un momento di attività ludica (disegno, riconoscimento di oggetti tramite tatto e olfatto, focalizzazione) durante il quale i ragazzi saranno invitati a elaborare le nozioni acquisite, creando informazioni schematiche, scalette o a tratteggiare elementi stilistici che useranno poi durante la composizione.

Se nel pomeriggio di giovedì 3 ottobre inizia il corso per ragazzi, la sera dello stesso giorno alle 20.30 allo Spazio Volante si dà il via alla prova gratuita del corso di scrittura di fumetto, a cura dello sceneggiatore e scrittore Matteo Mastragostino (in foto al GRRRigna Comics 2023), che si terrà giovedì 17 e 24 ottobre, 7, 14 e 21 novembre alle 20.30.

“Negli ultimi anni, da libraie abbiamo visto come i graphic novel siano stati capaci di reinventarsi e trovare nuovo successo e interesse – dice Chiara, libraia volante – e ci piace pensare di presentare un corso che spieghi come funziona da dentro il mondo del fumetto.” Analizzando tutte le fasi della scrittura di un fumetto, il corso mette a disposizione le tecniche e i trucchi del mestiere.

“Che il tuo sogno sia di approdare in edicola con una serie o in libreria con un graphic novel, qui potrai imparare passo dopo passo come si scrive e costruisce un fumetto: come trovare un’idea, come affrontare le fasi di scrittura e la presentazione del soggetto, le regole e il linguaggio specifico della sceneggiatura, fino ad arrivare al lavoro redazionale.”

Dai corsi a un laboratorio di scrittura autobiografica: parlare di sé, scrivere a colori con il giornalista Stefano Bolotta. Si tratta di quattro incontri da due ore, i venerdì sera alle 20.30 (venerdì 11, 18 e 25 ottobre, venerdì 8 novembre), per sperimentare la valenza della scrittura creativa, soprattutto della scrittura espressiva e autobiografica, affinché i partecipanti possano prendere maggiore confidenza con la propria emotività.

Gli obiettivi del percorso sono molteplici: esercitare la creatività, stimolare l’attitudine alla lettura e all’ascolto nonché alla condivisione dei propri elaborati. Il tutto creando un ambiente privo di giudizio.

Per informazioni è possibile telefonare o mandare un messaggio su WhatsApp allo 03411840524 o scrivere a info@lalibreriavolante.com.