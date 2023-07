LECCO – L’Ambito territoriale di Lecco, insieme al servizio Informagiovani del Comune di Lecco, agli enti del terzo settore impresa sociale Girasole, cooperativa sociale Sineresi, consorzio Consolida, cooperativa sociale La Vecchia Quercia e a Mestieri Lombardia, ha partecipato e vinto il bando ‘La Lombardia è dei giovani 2023’ con il progetto ‘Gener-azione: Nuovi Servizi per una Nuova Generazione’ e ottenuto un finanziamento di 70mila euro.

Il progetto investe sulla costruzione e sul consolidamento di nuovi modelli di servizio e opportunità rivolte ai giovani in tutti i comuni dell’Ambito, di cui il Comune di Lecco è ente capofila, con l’obiettivo di raggiungere sempre più capillarmente ed efficacemente i giovani, informandoli dei servizi e delle attività a loro rivolti.

Le azioni previste partiranno dalle scuole secondarie di secondo grado e dai luoghi di aggregazione e passeranno attraverso percorsi formativi e di orientamento sviluppati in connessione con aziende e liberi professionisti, promuovendo la conoscenza sia delle forme di lavoro dipendente, sia di quelle imprenditoriali. L’attenzione sarà rivolta infine anche ai giovani non inseriti nei contesti scolastici, né in quelli lavorativi (NEET), con l’obiettivo di individuare strategie per la ricerca efficace di un’occupazione. Ogni singola attività, che sarà realizzata anche in collaborazione associazioni e realtà giovanili del territorio, come Vibes ASD, Save the Lake, Associazione OGVN, Road job accademy e E507 srl, prevede anche azioni che rendano i giovani dei protagonisti attivi.

“Si rinnova il desiderio da parte dell’Ambito territoriale di Lecco di investire sulle politiche giovanili con una progettualità che mira al loro orientamento e al loro futuro, rendendoli soggetti attivi delle attività e delle proposte”, dice la presidente dell’Ambito territoriale di Lecco Sabina Panzeri.

“Da una città che si dichiarava carente di iniziative per i giovani – sottolinea l’assessore alla Famiglia, giovani e comunicazione del Comune di Lecco Alessandra Durante – Lecco si sta trasformando in un polo attrattivo per tutto il territorio. Il nostro Informagiovani rappresenta sempre di più un punto di riferimento capace di aggregare associazioni e realtà giovanili valide e propositive come i partner di questo bando. Queste risorse che Regione ci assegna rappresentano il riconoscimento della validità della proposta che stiamo portando avanti tra incontri di orientamento, percorsi per l’imprenditoria giovanile e le startup, presidi tematici, iniziative di intrattenimento e occasioni di partecipazione e protagonismo giovanile. Sono risorse che si uniscono a quanto già stanziato a bilancio dall’Amministrazione e, in un panorama più ampio che coinvolge anche altri Comuni del territorio, permetteranno di ampliare ulteriormente l’offerta, rispondendo alle sollecitazioni che in questi mesi abbiamo raccolto dagli incontri con ragazzi e genitori”.