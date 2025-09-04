LA LUCE DI CARLO ACUTIS DA ASSISI A SALA AL BARRO: “UNA FIAMMA SEGNO DI FEDE”

GALBIATE – Una fiaccolata che unisce tradizione, spiritualità e testimonianza moderna. È quella che, per il ventesimo anno consecutivo, ha coinvolto la frazione di Sala al Barro a Galbiate. Un appuntamento ormai simbolico per la comunità, che quest’anno ha assunto un significato ancora più profondo: la fiaccola è stata accesa ad Assisi, nella Basilica Inferiore, davanti al corpo di San Francesco e del Beato Carlo Acutis, il giovane milanese appassionato di Eucarestia e tecnologia che sarà proclamato santo domenica 7 settembre da Papa Leone.

Il gesto ha voluto richiamare la forza spirituale di due figure centrali nella fede cristiana: San Francesco, di cui nel 2026 si celebrerà l’ottavo centenario della morte, e Carlo Acutis, considerato già oggi un punto di riferimento per le nuove generazioni. La fiamma, portata simbolicamente dalla tomba del futuro santo fino alla comunità di Sala al Barro, è divenuta segno visibile di una fede che continua a camminare insieme alle persone, dentro la vita quotidiana.

Numerosi i partecipanti, tra giovani, adulti e famiglie, che hanno camminato alla luce della fiaccola, in un clima di preghiera e raccoglimento. Non è mancato un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato con impegno per la riuscita dell’iniziativa, curando ogni dettaglio con passione e spirito di servizio.

L’appello, ora, è a non lasciare che quella luce si spenga. Il cammino della fiaccolata non si conclude con l’arrivo, ma continua idealmente nel quotidiano di ciascuno. Il messaggio lasciato da Carlo Acutis – “L’Eucaristia è la mia autostrada per il cielo” – rimane come guida concreta e attuale per vivere una spiritualità accessibile, autentica e piena di entusiasmo.

RedRel