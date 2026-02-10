FRATELLINI LECCHESI MARCIAN SU ROMA. TANTO, TUTTI PERDONO COL “GATTO”

Sembrava una di quelle gite belle, il vestito buono della cresima, le foto negli scompartimenti dell’accelerato, l’atmosfera di amicizia cameratesca, la meta nei palazzi dove si entra solo con le scarpe buone. E invece no, era una novella marcia su Roma dei lecchesi, un manipolo di politici locali di varia foggia e provenienza, ma tutti oggi sotto la lunga e calda coperta della Giorgia nazionale – che dovrebbe dispensare tepore per ogni ambizione, tutti insieme, “A Roma!”, per sciogliere il nodo delle elezioni comunali che arriveranno da qui a 100 giorni.

Ecco la bella polaroid di Emilio Minuzzo e Simone Brigatti, selfie con pelata a lucido e ciuffo con messa in piega, sorrisi come se non ci fosse la notte, “A Roma!”, anche se meloniani da poco, dopo essere cresciuti politicamente per molti anni davanti all’aia di Mauro Piazza. Clima elettrizzante, fischia il capotreno e via! Con loro il capo dei fratellini, Alessandro Negri, che dicono non ce la faccia più a gestire questa gabbia, però insomma, forse viene via qualcosa, e allora rimaniamo lì a presidiare il bidone. E poi dietro, in fila per tre col resto di due, Marco Caterisano, Filippo Boscagli candidato sindaco, Alessandra Rota e Massimo Sesana. Chiudono la fila i due dioscuri del partito, Luca Liberi, a capo delle strategie sugli enti locali, e Matteo Rosa, primo sindaco di FdI in provincia di Lecco.

Che banda, potrebbe sospirare qualcuno.

Sembrava una bella gita, e invece era una convocazione dei grandi capi romani, Giovanni Donzelli su tutti: “Venite a Roma, così facciamo fuori la questione di chi si candida a sindaco di Lecco”, l’eterno braccio di ferro tra Filippo Boscagli e Carlo Piazza della Lega.

Quindi disciplinanti si va, con tanto di foto che immortala il Minuzzo che citofona al portone della sede nazionale, determinato, come un venditore del Folletto che sa quali ragioni sfoderare per vendere le proprie ragioni. “No grazie, non ci serve nulla”, si può quasi immaginare la risposta al primo campanello.

E anche, fortuna, la foto con l’Arianna Meloni, una che comanda forte, passata di lì forse un po’ per caso, ma utilissima alla bisogna di rilanciare il prode Ippo come candidato senza se e senza ma.

E poco importa con quale presa sull’elettore lecchese che ancora ricorda quando la sorella, Giorgia, apostrofò il lungolago come un lungomare.

Vabbè.

Sembrava una bella gita, con tanto di comunicato stampa alla fine per dire che la fiducia in Boscagli è al massimo anche se ogni tanto ci scappa di sondare se Emilio é meglio di lui, ma c’era un piccolo grande buio in fondo al cuore della giornata romana. Il sondaggio, commissionato dai fratellini e arrivato poco prima della partenza, non ha detto bene. Tutti i nomi testati (Mauro e Carlo Piazza, in spregio alle regole di base della demoscopica, Boscagli e Minuzzo) escono sconfitti dallo scontro con Gattinoni.

Soprattutto al ballottaggio.

E allora, a Roma, cosa ci andiamo a fare? A portare a casa la candidatura a una sconfitta? Sarà da furbi metterci soldi, energie e faccia davanti ad un sondaggio che parla così chiaro?

Si, d’accordo, c’è lo zucchero che Ippo è un po’ sopra a Carlo, che Emilio va benino, che la Lega non brilla, che anche Mauro soccombe al Gatto, che qualche consigliere lo facciamo.

Ma… questo val bene tutta ‘sta gita? Per cosa ci stiamo scannando, per il primo posto di una sconfitta? E così, come dice la canzone, il treno dei desideri – improvvisamente – all’incontrario va.

Il Lasco viaggiatore

