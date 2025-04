LA MIGLIORE PASTIERA D’ITALIA È DELLA LECCHESE GIULIA RIPAMONTI

LECCO – La migliore pastiera d’Italia per la Pasqua 2025, appena premiata dal concorso Regina Pastiera, ha saputo conquistare la giuria di esperti grazie ai suoi ingredienti naturali e il sapore autentico, ma non arriva da Napoli.

A conquistare la giuria è stata Giulia Ripamonti, Consulente di Offi Coffee e Enaip Lombardia. Un trionfo di tradizione e tecnica, capace di onorare la ricetta napoletana pur nascendo lontano dal Vesuvio. “Sono stati il pasticcere Paolo e sua figlia Monica, anche lei pasticcera napoletana a raccontarmi i segreti della pastiera e poi in questi anni ho perfezionato la ricetta inserendo la mia personalità, la dolcezza, l’equilibrio, la passione che devono sentirsi quando si mangia una fetta: così è nato il mio dolce e ne sono orgogliosa”

Giulia Ripamonti non è nuova alla vittoria, negli ultimi tre anni ha conquistato il titolo altre due volte; oramai è lei la Regina da battere alla prossima sfida.

Regina Pastiera è un concorso che nasce per iniziativa di Stanislao Porzio, il fondatore di “Re Panettone” per elogiare il dolce tipico partenopeo e quest’anno ha chiamato a raccolta 18 pasticceri da tutta Italia a confrontarsi e sfidarsi all’insegna del motto “tutto artigianale, tutto originale”. È la qualità degli ingredienti l’assenza di semilavorati che permette al concorso un crescente numero di partecipanti ogni anno. E i risultati finali, con giudizi quasi unanimi da parte della giuria di esperti, sono stati in qualche modo sorprendente.

Giuria di grandi esperti enogastronomici come il presidente Renato Andreolassi, giornalista professionista, già vicecapo redattore Rai Tgr Lombardia, Curatore della rubrica “Lombardia da scoprire” volta a valorizzare arte, cultura, ambiente e prodotti enogastronomici. Fra i sapori riscoperti: il formaggio Tombea della Valvestino, il nostrano della Val Trompia e i dolci tipici: la “Spongada” della val Camonica e Montisola e i “Cerchietti” di Collio e Roberta Rampini, giornalista professionista, corrispondente de “Il Giorno” dal 2000, da cinque anni collabora con Identità Golose, si occupa di cibo e dintorni. Co-autrice del libro Storie di cibo nelle terre di Expo (2015) e autrice del libro Il cibo degli chef (progetto Lions Club Lainate 2019 gli altri membri Fabio Silva, lo chef esecutivo dell’Hotel de la Ville di Monza e del rinomato ristorante Derby Grill. La sua carriera professionale lo ha visto ricoprire con impegno tutte le partite di cucina. Oggi Fabio studia e realizza i menu con grande sensibilità e particolare attenzione all’evolversi dei trend culinari; Chiara Vannini, natìa di Torino ma orgogliosamente originaria dell’amata Puglia; food&wine writer per magazine di settore, consulente nei segmenti della comunicazione e delle relazioni coi media; ritiene che i dolci dedicati alle festività abbiano delle profonde radici che uniscono l’Italia intera sotto il segno della tradizione, e che caratterizzino da sempre le peculiarità gastronomiche delle varie regioni e le ricette tramandate di generazione in generazione. Elena Formigoni vive a Omegna, sul lago d’Orta. Dal 2015 condivide la sua passione per la cucina, l’impiattamento e la cura della tavola su Instagram e sul sito www.cucinama.com. Collabora con alcune riviste di settore, sperimentando ricette con ingredienti stagionali. La sua felicità? Preparare pasta, dolci e… essere invitata a cena.

Per gli amanti del dolce, la pastiera può essere degustata presso l’Offi coffee a Lecco in Corso Matteotti 7, un’occasione da non perdere.