LECCO – Un’altra scarica di massi in zona Versasio, non lontano dalla frana che il 9 dicembre ha invaso la Lecco-Ballabio. A segnalarlo il gruppo dei Ragni della Grignetta che mostra le immagini di un blocco di circa 10 metri per 10 staccatosi dalla falesia.

La montagna quindi continua a sgretolarsi, così come certificato anche dalle opere di disgaggio in atto lungo la parete a ridosso della diramazione della Statale 36, lavori necessari alla successiva posa delle reti paramassi, dopo le quali la strada potrà essere riaperta. La data indicata per il ritorno della viabilità nelle gallerie del Passo del Lupo resta quella del 10 gennaio, il cantiere invece proseguirà almeno fino a primavera e prevede lo scavo di un vallo che possa proteggere la carreggiata da ulteriori frane.