LA MOSTRA “INCOMPIUTO” DA OTTOBRE AL PALAZZO DELLE PAURE

LECCO – Venerdì 3 ottobre alle 18, nella sala conferenze di Palazzo delle Paure, verrà inaugurata la mostra fotografica ‘Incompiuto‘, con gli scatti di Roberto Giangrande. Interverranno l’autore, l’urbanista Emanuele Garda, l’architetta Veronica Caprino e l’assessora alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza. Al termine della presentazione inaugurale sarà possibile partecipare a una visita guidata alla mostra presso la Torre Viscontea.

L’esposizione trova spazio nel calendario delle mostre del Comune di Lecco, per la 28° edizione di Immagimondo. La serie fotografica di Giangrande documenta gli innumerevoli progetti infrastrutturali italiani che sono stati abbandonati durante la costruzione o conclusi ma mai entrati in funzione a causa di appalti bloccati o mancate autorizzazioni. I 20 scatti in mostra raccontano un’Italia costellata di progetti ambiziosi mai portati a termine, spesso anche firmati da architetti di fama.

Così l’assessora alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza: “Una mostra che ci invita a riflettere, attraverso lo sguardo attento di Roberto Giangrande, sulle contraddizioni del nostro Paese, raccontate attraverso luoghi sospesi tra ambizione e abbandono. ‘Incompiuto’ pone l’accento su un tema ancora troppo poco dibattuto ma che da tempo intacca le risorse economiche e influenza l’estetica del paesaggio italiano: l’abbandono di importanti progetti infrastrutturali. Ringrazio Les Cultures per l’ideazione della mostra e tutti i partner che rendono possibile il festival ‘Immagimond’o che, ogni anno, riesce ad unire cultura, viaggio e impegno civile”.

La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile dal 4 al 19 ottobre, giovedì dalle 10 alle 13, venerdì e sabato dalle 14 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18.