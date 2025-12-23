LA NPO OLGINATE CHIUDE IL 2025 CON DUE VITTORIE

OLGINATE – La NPO Olginate brinda al 2025 con due successi preziosi nei derby lecchesi, ultima fatica prima della pausa natalizia. In Serie DR3, i biancoblù di coach Marzio Puglisi vincono 63-80 al palazzetto Intercomunale di La Valletta Brianza contro Rovagnate, inanellando la nona vittoria consecutiva nella penultima giornata d’andata. In DR4, invece, il gruppo di coach Cattani si impone 65-56 in casa su Tavernerio, nonostante emergenze e infortuni.

Partenza soft per Olginate col Rovagnate, sotto di 7-8 punti nel primo quarto contro una Rovagnate aggressiva. Ma i ragazzi di Puglisi ricuciono lo strappo nel secondo periodo, con triple di Oriana e Meani, penetrazioni di Manzoni e difesa aggressiva: all’intervallo +1 (32-33). Il terzo quarto è letale: contropiedi, ribaltamenti rapidi e sette triple complessive (tre di fila per Meani) spingono il vantaggio oltre i 20 punti. Marinello, ex Serie B, viene limitato da una marcatura fisica. Finale 17-8, 32-33, 50-69. “Un gruppo solido, pronti per Galbiate a gennaio”, esulta Puglisi.

DR3: Balossi, Manzoni 11, Losa, Motta 8, Fiore, Panzeri 1, Milani 6, Sottocorno 5, Meani 16, Oriana 18, DeFendi 14, Marchesi 1.

Per Cattani, gara complicata in DR4 con influenze, infortuni e soli sette uomini in pista. Primi due quarti in affanno (25-27 all’intervallo), ma la ripresa è un’altra storia: difesa alta e parziali vinti portano al 65-56 (19-21, 25-27, 47-45). “Vittoria che dà morale enorme, contro un avversario alla pari. Chiudiamo l’anno con forza di gruppo”, commenta il coach. Prossimo: Virtus Albese il 16 gennaio.

DR4: Momo 11, Corti 10, Sow 4, Invernizzi 3, Cantù 4, Andreotti, Bonacina M. 6, Millin 5, Bonacina A. 3, Frigerio 12, Lesiuk 7.