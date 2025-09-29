LA NUOVA STAGIONE DEGLI “UNDER” PARTE CON LA FESTA DEL CSI LECCO

LECCO – La nuova stagione sportiva 2025–2026 per le categorie giovanili del CSI Lecco prende ufficialmente il via con un appuntamento ormai tradizionale e molto atteso: la Festa Iniziale, in programma per domenica 12 ottobre all’oratorio di Molteno. L’evento segna l’apertura del Trofeo Polisportivo, manifestazione dedicata alle categorie Under 8, Under 10 e Under 12, e sarà ispirato quest’anno al tema “Multisport Games”, con l’obiettivo di valorizzare la pratica multidisciplinare come strumento educativo e aggregativo.

Il pomeriggio sarà interamente dedicato al gioco, al divertimento e alla condivisione. I ragazzi delle categorie Under 10 (Kids) e Under 12 (Giovanissimi) parteciperanno a una serie di giochi a stand allestiti nel cortile dell’oratorio, sperimentando discipline come sitting volley, pallamano, tiro con l’arco, rugby e arrampicata. Le squadre si muoveranno a rotazione tra le diverse attività, vivendo un pomeriggio dinamico e coinvolgente. Per i più piccoli, gli Under 8, è previsto un percorso di orienteering a squadre nel parco di Villa Rosa, dove i bambini dovranno trovare delle “lanterne” seguendo una mappa e cimentarsi in piccoli giochi in ogni tappa, sempre all’insegna del gioco di squadra e dell’esplorazione. Il programma della giornata inizierà alle 11 con la Santa Messa presso la chiesa di San Giorgio (partecipazione libera), seguita dal pranzo al sacco in oratorio. Dalle 13:30 partiranno le operazioni di accreditamento delle squadre, mentre i giochi inizieranno ufficialmente alle 14:15 e si concluderanno alle 17:15, con premiazioni e saluti finali.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate online attraverso il portale del tesseramento CSI, attivo da sabato 27 settembre a sabato 4 ottobre. Sarà una giornata di sport, amicizia e crescita, pensata per dare il via alla stagione nel migliore dei modi, con il sorriso dei ragazzi protagonisti assoluti.

