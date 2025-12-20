“LA PACE È UNA VIA UMILE”: SPORT E SOLIDARIETÀ ALLA KOLBE DI LECCO

LECCO – Una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e della solidarietà ha animato oggi la Kolbe di Lecco, che ha scelto di aderire alla campagna di Natale di AVSI, organizzazione umanitaria internazionale impegnata da anni in progetti di cooperazione, educazione e aiuto alle popolazioni più fragili in tutto il mondo. Per sostenere concretamente l’iniziativa, studenti, educatori e partecipanti hanno preso parte a tornei benefici di pallavolo, hitball, calcio e ping pong, trasformando il gioco in un gesto di responsabilità e attenzione verso gli altri. Un evento pensato per coinvolgere tutti, senza esclusioni, dove lo sport è diventato strumento di incontro, amicizia e messaggio positivo.

L’iniziativa ha voluto incarnare il significato profondo della frase che dà il titolo alla giornata: “La pace è una via umile”, un cammino fatto di scelte quotidiane, di piccoli gesti concreti e di relazioni autentiche. Attraverso il gioco di squadra, il rispetto delle regole e la collaborazione, i partecipanti hanno potuto sperimentare in prima persona come valori come pazienza, coraggio, ascolto e azione possano diventare realtà vissuta.

La campagna natalizia di AVSI invita proprio a questo: non limitarsi a un aiuto distante, ma costruire legami di solidarietà che partono dal quotidiano e arrivano lontano, sostenendo progetti educativi e umanitari in contesti spesso segnati da povertà e conflitti.

Alla Kolbe di Lecco, la risposta è stata chiara: nessuno escluso, tutti in campo insieme, per dimostrare che la pace non è un’idea astratta, ma un percorso che nasce da esperienze semplici e condivise. Una giornata che ha lasciato il segno, ricordando che anche attraverso lo sport si può contribuire a costruire un mondo più giusto e solidale, a partire dal proprio territorio.