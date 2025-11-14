LA PICCO LECCO AL BANCO DI PROVA DELL’AZIMUT GIORGIONE

LECCO – La Orocash Picco Lecco si prepara a una delle sfide più attese della stagione. Ovvero il confronto contro l’Azimut Giorgione. Una partita che promette emozioni forti e che rappresenta un banco di prova fondamentale per confermare la crescita e la determinazione mostrate fin dall’inizio del campionato.

“Saremo propositivi e tenteremo il tutto per tutto. Mi auguro che scenderemo in campo con il piede giusto e con la tenacia che ha contraddistinto l’inizio del campionato”, è il messaggio che accompagna la vigilia di questa gara cruciale di Federico Belloni, coach di Picco Lecco.

La squadra lecchese arriva a Castelfranco Veneto con la consapevolezza di poter giocare alla pari contro una delle formazioni più competitive del torneo. La tenacia, la compattezza del gruppo e la voglia di non arrendersi saranno le armi principali per affrontare un avversario di grande valore. L’obiettivo è chiaro: dare tutto sul campo e continuare a scrivere pagine importanti di questa stagione.

RedSpo