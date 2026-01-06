LA PICCO LECCO PROTAGONISTA ALLA EAGLE CUP VOLLEY

LECCO – La decima edizione della Eagle Cup Volley si è conclusa con la Pallavolo Picco Lecco presente in più categorie e capace di distinguersi sia per risultati sia per spirito sportivo. Con oltre 600 atlete, 40 squadre e 9 palestre distribuite tra le province di Lecco, Como e Monza Brianza, la manifestazione ha confermato una crescita esponenziale, trasformandosi da torneo locale a vero punto di riferimento internazionale per il volley giovanile femminile.

La Picco Lecco ha partecipato con numerosi gruppi, mostrando un livello di gioco solido, organizzato e in costante crescita. Nella categoria U18, Picco Lecco ha conquistato un prestigioso 3° posto con la formazione Rossa U16, capace di competere alla pari con realtà italiane e straniere di alto profilo. Ottimo anche il percorso della squadra Bianca, che ha chiuso al 4° posto, confermando la profondità del vivaio e la qualità del lavoro svolto quotidianamente in palestra.

Risultati significativi anche nelle categorie più giovani: nell’U14 la Picco Lecco Rossa conquista un brillante 2° posto, mentre la formazione Bianca chiude al 6° posto, mostrando carattere e continuità. U12/U13: la Picco Rossa ottiene un ottimo 5° posto, mentre la Picco Bianca si piazza 9ª, portando in campo entusiasmo e determinazione.

A impreziosire ulteriormente la partecipazione lecchese è arrivato anche un riconoscimento individuale per Anita Francescon, che è stata premiata come miglior giocatrice U14, testimonianza del talento emergente e del lavoro tecnico svolto dal settore giovanile. A margine della manifestazione, il presidente Dario Righetti ha voluto sottolineare il valore dell’evento e la soddisfazione per la partecipazione della società: “Un grazie a tutti i partecipanti. Occasioni come queste sono l’occasione per valorizzare al meglio lo sport e lo stare insieme. Le nostre ragazze hanno dimostrato impegno, qualità e grande spirito di squadra”.