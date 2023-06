LECCO – Trentina di Borgo Valsugana, Aneta Zojzi è una nuova giocatrice della Pallavolo Picco Lecco. La schiacciatrice classe ’03 arriva in biancorosso dopo quattro stagioni con la maglia di Sassuolo, di cui tre in Serie A2. L’ultima stagione l’ha disputata nel Montale. In carriera vanta anche un secondo posto alle Finali Nazionali 2019 e un terzo posto a quelle del 2021. Zojzi ha partecipato anche a diversi raduni con la Nazionale e ha vinto tre finali regionali con annesso premio di miglior attaccante nella finale regionale del 2021.

“Sono molto felice e onorata di poter far parte di questa squadra che ho sempre visto con molta ammirazione e mi ha catturato subito la prima volta che l’anno scorso abbiamo giocato contro. Mi è bastata una chiamata dal Tm per confermare l’organizzazione e il bel progetto che pensavo fosse. Non vedo l’ora di iniziare quest’avventura per crescere , esultare e divertirci insieme e conoscere meglio le mie compagne, anche se con alcune essendo una squadra giovane ho già avuto modo di giocare insieme e sarà sicuramente un punto a favore. Non vedo l’ora di ritornare in palestra e divertirmi con Picco Lecco”.