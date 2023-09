LECCO – Presentazione in grande stile a Villa Manzoni per la Picco Lecco edizione 2023/’24. In tanti ad applaudire staff tecnico, dirigenza e atlete della prima squadra nella suggestiva location lecchese, e non poteva mancare la politica, oltre al padrone di casa Mauro Rossetto, direttore del museo, e la responsabile di Orocash Francesca Scaccabarozzi, sponsor che continua la collaborazione con la Picco Lecco dopo l’ingresso dello scorso anno.

Il logo dell’azienda lecchese comparirà su ognuna delle dieci diverse versioni della maglia del libero, che indosserà i personaggi del Manzoni in ricordo del 150° anniversario della sua scomparsa. Libero is a new state of mind il titolo del progetto che vede realizzarsi la collaborazione tra la società e il museo cittadino.

La Picco ha tenuto a precisare la sua identità basata iniziando dalle giovanili, non solo sul conseguimento del risultato sportivo ma nella crescita in simbiosi dell’individuo, crescita focalizzata anche su studio e solidarietà nei confronti della gente in difficoltà. In questo senso il presidente Dario Righetti ha sottolineato: “Inculcare ai nostri ragazzi valori importanti come scuola e famiglia ritengo oggi come non mai importantissimo per tenerli lontano dalle tentazioni. Stiamo lavorando da tempo in questo senso, prendiamo esempio dalle nostre atlete della Serie A2: la maggior parte di esse sono tutte universitarie. Quindi un bel esempio per le più piccole è capire che uno non esclude l’altro, sport e studio possono viaggiare tranquillamente su una stessa linea”. Un team quello biancorosso da sempre orientato verso il settore giovanile, sono infatti oltre 300 i tesserati – 1500 se prendiamo in esame anche quelli del gruppo collegato alla Yuma di Busto Arsizio compagine di A1.

Il tecnico Gianfranco Milano aggiunge: “So di avere tra le mani un roster molto qualificato, nelle amichevoli ho visto un buon equilibrio tra i settori e il nostro obiettivo è restare in A2 e speriamo di raggiungerlo al più presto possibile”. Il sindaco Gattinoni assicura la massima attenzione rivolta da comune verso la pallavolo: “Fa sempre piacere vedere che gli sponsor continuano a sostenere una realtà importante come la Picco Lecco. Adesso abbiamo anche una grande realtà come la Calcio Lecco in serie B, alla quale siamo stati vicini dal punto di vista giuridico. Lecco è al nono posto a livello nazionale come miglior indice di sportività tratta dal Sole 24 Ore, credo sia un onore per tutti anche se c’è ancora da migliorare a livello di impiantistica”.

Mercoledì torna in campo la Picco ospitando le pari categoria del Bologna, mentre nel fine settimana le manzoniane saranno impegnate nel triangolare di Castellanza rivali: Busto, Albese e Mondovì.

Alessandro Montanelli