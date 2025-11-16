LA PIOGGIA NON FERMA IL LECCO: 1-0 ALLA PRO PATRIA, GOL DI FURRER

LECCO – Lecco-Pro Patria al Rigamonti-Ceppi. In curva gli ultras espongono uno striscione in ricordo del compagno di tifo Nicola Callone, il figlio del Caimano del Lario, scomparso prematuramente proprio in questi giorni 25 anni fa.
Avvio vivace, con il Lecco che cresce dopo alcuni errori in uscita. Dopo un paio di occasioni per Sipos, il vantaggio arriva al 13’: Rovida respinge un colpo di testa dell’attaccante bluceleste, ma Furrer è pronto sulla linea a ribadire in rete. Dopo il check del FVS il gol è confermato.
La Pro Patria prova a reagire con Mastroianni e Reggiori, senza però impensierire troppo Furlan. Nel finale di tempo qualche ammonizione e tanta intensità, ma il Lecco mantiene il controllo fino all’intervallo.
Nella ripresa il Lecco effettua subito due cambi, ma la partita resta equilibrata e spezzettata.
Pro Patria pericolosa con Giudici al 20’, fermato da un grande intervento di Furlan. Al 32’ Sipos trova il gol su assist di Bonaiti, ma il VAR annulla per un presunto fallo di mano. Poco dopo viene annullato anche un gol alla Pro Patria per fallo in attacco.
Nel finale Rovida salva i lombardi con una gran parata su Ndongue. Gara intensa ma senza reti con continui capovolgimenti di fronte.
Dopo sei minuti di recupero finisce il match, nuova vittoria bluceleste.
RedSpo
–
LECCO-PRO PATRIA 1-0
Primo tempo 1-0
MARCATORI: Furrer (LC) 13′ p.t.
ARBITRO: sig. Davide Gandino (sez. AIA di Alessandria)
SPETTATORI: 2.500 circa, una trentina da Busto Arsizio