LA PLASTICA SPACCATURA A CENTRODESTRA IN SCENA ALLA SAGRA DELLE SAGRE

BARZIO – Tavoli (con tanto di calici e piattini) separati, rigidamente, nella calura della mattinata di debutto della Sagra n. 60, a raffigurare plasticamente pure in Valsassina la visibilissima spaccatura tra le due anime del centrodestra lecchese.
Da una parte, quel che doveva essere un convegno nello spazio eventi della Comunità Montana su futuro e strategie per i territori che resistono in montagna – risoltosi in un incontro sotto un gazebo e per pochi intimi, orientati prevalentemente verso l’area di Fratelli d’Italia; dall’altra, una corposa rappresentanza di amministratori locali di quel gruppo che fa riferimento da anni al consigliere regionale ora leghista Mauro Piazza. Anche qui, all’ombra di un tendone ma per una bicchierata …