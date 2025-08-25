LA POL. VALMADRERA VINCE IL TORNEO “FRANCO GARGIULO” 2025

VALMADRERA – Come tutti gli anni, il mese dello sport del Comune di Valmadrera è stato aperto dal tradizionale torneo “Franco Gargiulo”, dedicato allo storico sponsor della Polisportiva Valmadrera, titolare del mobilificio Promessi Sposi.

Nella prima partita del triangolare, l’Oratorio Lecco Alta ha prevalso contro il Mandello per uno a zero e così è toccato a quest’ultimo affrontare i padroni di casa del Valmadrera.

Sono state partite agonisticamente combattute che hanno risentito della preparazione e del caldo. I padroni di casa arancioni sono passati in vantaggio al 24º con un bel goal di Moyans, che dalla metà campo è arrivato davanti al portiere e ha scaraventato in rete. Pareggio del Mandello al 35º su rigore che poi ha prevalso ai rigori.

Nell’ultima decisiva partita, vittoria per uno a zero del Valmadrera sul Lecco Alta, con rete a due minuti dalla fine di Cedric Koné, che ha protetto il pallone con il corpo e ha depositato in rete.

Nella classifica finale, primo il Valmadrera con 4 punti, secondo l’ Oratorio Lecco Alta con 3 punti e terzo il Mandello con 2 punti.

A seguire le premiazioni con il saluto da parte della Polisportiva del dirigente Beppe Canali, del sindaco Cesare Colombo che ha sottolineato l’importanza di tutta l’attività della Polisportiva Valmadrera e di Antonio Rusconi, che ha ricordato la figura di Franco Gargiulo.

Presenti alla cerimonia, anche i titolari del mobilificio promessi sposi, la moglie di Franco , Agnese e il figlio Simone con tutta la famiglia.

RedSpo