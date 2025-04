LA POLIZIA DI STATO COMPIE 173 ANNI, LA CELEBRAZIONE A ROMA

ROMA – Oggi la Polizia di Stato celebra il 173° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si tiene nell’incantevole cornice di piazza del Popolo, alla presenza del presidente del Senato Ignazio La Russa, del presidente della Camera Lorenzo Fontana, del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del capo della Polizia – direttore Generale della Pubblica Sicurezza prefetto Vittorio Pisani e di altre cariche istituzionali.

La giornata è iniziata alle 9 presso la Scuola Superiore di Polizia con la tradizionale deposizione da parte del Ministro dell’Interno di una corona d’alloro al Sacrario dei Caduti, alla presenza del Capo della Polizia. Alle ore 11 inizia la cerimonia istituzionale in piazza del Popolo, durante la quale sarà conferita dal presidente della Repubblica la Medaglia d’Oro al Merito Civile alla Bandiera della Polizia di Stato per “gli appartenenti alla Pubblica Sicurezza con diversi gradi, ruoli e responsabilità che dal ’43 al ’45 si opposero al regime di occupazione e alla legislazione razziale”.

Saranno inoltre conferite la Medaglia d’oro al Merito civile alla memoria del vice sovrintendente Maurizio Tuscano; la Medaglia d’oro, al valor civile all’ispettore Christian Di Martino e all’agente scelto Gennaro Montanino; la Medaglia d’argento al valore civile al vice ispettore Antonino Giulini e all’assistente Alessandro Schirone; la Medaglia d’argento al valore civile al dirigente superiore a riposo Andrea Massimo Zeloni; la Medaglia d’argento al merito civile al vice sovrintendente Massimo Orlandi. Sarà attribuita la Promozione al Merito Straordinario all’ispettore capo Andrea Guzzo, all’ispettore capo Tiziana Malachi, all’ispettore capo Giuseppe Nicosia, all’assistente Manuel Basile, al sovrintendente Capo Riccardo Vernole.

Nel pomeriggio il personale della Polizia di Stato in uniforme storica garantirà il servizio di Guardia d’Onore al Palazzo del Quirinale, con il tradizionale cambio della guardia. Anche quest’anno, il 173° anniversario rappresenta un’importante occasione per avvicinare i cittadini al mondo della Polizia di Stato grazie al Villaggio della Legalità, che dall’11 al 13 aprile animerà piazza del Popolo con stand, dimostrazioni e incontri con le diverse articolazioni della Polizia. Il Villaggio offrirà un ricco programma di conferenze ed esibizioni aperte al pubblico di tutte le età, con un’attenzione particolare ai giovani e alla prevenzione. I visitatori potranno scoprire da vicino il lavoro della Polizia Postale e della Sicurezza Cibernetica, della Polizia Scientifica, della Polizia Ferroviaria, della Polizia Stradale, della Direzione Centrale di Sanità, dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale, della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, della Direzione Centrale Anticrimine, dell’Ispettorato delle Scuole, della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale, della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga e di molte altre articolazioni che ogni giorno operano per la sicurezza del Paese.

Sarà inoltre possibile sottoporsi gratuitamente a visite cardiologiche ed endocrinologiche grazie al personale medico della Polizia di Stato. Numerosi gli approfondimenti su temi di grande attualità, tra cui la criminalità informatica e le sfide dell’intelligenza artificiale e finanziaria, la sicurezza stradale, le droghe sintetiche e nuove sostanze psicoattive e la violenza di genere online. Arricchiranno il programma le esibizioni degli atleti delle Fiamme Oro, le dimostrazioni delle unità cinofile e degli artificieri. Il pubblico potrà inoltre assistere alle esibizioni della Banda Musicale e della Fanfara a cavallo.

Le attività legate alla celebrazione del 173° anniversario interesseranno anche altri luoghi iconici della capitale: i maestri infioratori del Comune di Genzano realizzeranno suggestivi quadri infiorati a piazza di Spagna e piazza del Viminale e la galleria Alberto Sordi, in piazza Colonna, ospiterà fino al 27 aprile la mostra “La verità nelle tracce: oltre 120 anni di Polizia Scientifica”.