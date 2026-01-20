LA POLIZIA LOCALE CELEBRA SAN SEBASTIANO

LECCO – La Polizia Locale di Lecco ha onorato il suo patrono, San Sebastiano oggi, martedì 20 gennaio, con una solenne celebrazione eucaristica al Santuario della Vittoria, presieduta dal prevosto cittadino don Bortolo Uberti.

All’evento hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni civili, forze armate e mondo ecclesiastico, tra cui il prefetto Paolo Ponta. Subito dopo la messa, è andato in scena il rito di consegna delle medaglie per anzianità di servizio e dei distintivi di qualifica agli operatori del Corpo.

Ad aprire gli interventi è stato il sindaco Mauro Gattinoni, che ha sottolineato il ruolo essenziale della Polizia Locale nella vita quotidiana della città. “Gli obiettivi sono il controllo, la prevenzione, l’intervento e, quando serve, la sanzione. Bisogna garantire protezione civile anche durante le manifestazioni religiose e politiche, per una città che si sta affacciando a una dimensione turistica inedita. Servono competenze per affrontare nel modo migliore gli imprevisti. L’azione integrata delle forze dell’ordine sul territorio ci permette di vivere su un territorio che è il secondo, in Italia, per sicurezza”.

Il primo cittadino ha proseguito con un omaggio diretto agli agenti: “Un pensiero particolare va agli agenti della Polizia Locale: sotto la divisa ci sono persone con valori, obiettivi, stimoli e generosità. La dimensione di squadra fa la differenza, perché sommando le diversità si ottiene un servizio migliore. Voi siete l’immagine concreta di una città che funziona e che è vicina ai cittadini”.

A seguire, il comandante Lucio Dioguardi ha illustrato i principali risultati del 2025, primo anno alla guida del Corpo. “Al termine del primo anno in qualità di comandante della Polizia Locale di Lecco, mi sento di dire che si è trattato di un anno di duro lavoro, di sfide condivise, ma anche di risultati concreti, con al centro la tutela della sicurezza, della legalità e della qualità della vita della nostra comunità. La Polizia Locale di Lecco ha garantito una presenza costante sul territorio, con oltre 42.000 ore di servizio, rappresentando un presidio di sicurezza e di prossimità per i cittadini”.

Dioguardi ha posto l’accento sui controlli stradali, con più di 35.000 infrazioni al Codice della Strada contestate, focalizzandosi sui comportamenti più a rischio. “A livello nazionale si è verificato un aumento record dei provvedimenti di sospensione e ritiro della patente, con migliaia di provvedimenti emessi nell’arco di pochi mesi dall’entrata in vigore delle nuove regole del codice della strada. Nell’anno appena trascorso, i dati della nostra Polizia Locale confermano il dato nazionale, tant’è che ben 142 patenti sono state ritirate”.

In totale, gli agenti hanno accumulato 42.228 ore di attività, includendo 6.740 ore di pattugliamento esterno, 286 dedicate ai servizi scolastici, 219 ai mercati rionali e 1.200 per verifiche anagrafiche. A novembre è partito il progetto S.M.A.R.T. (Servizio Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio), con 445 ore investite: finora quattro operazioni, coinvolgendo 52 tra poliziotti e ufficiali, e 448 veicoli ispezionati.