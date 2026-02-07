LA POLIZIA LOCALE DI COLICO IN VALTELLINA PER LA SICUREZZA ALLE OLIMPIADI

COLICO – La Polizia Locale di Colico è impegnata sul territorio della Valtellina per garantire sicurezza e viabilità in occasione degli eventi legati alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Anche in ore serali e in condizioni meteo poco agevoli.

“Abbiamo risposto positivamente alla richiesta di ausilio di Regione Lombardia e abbiamo mandato in missione due agenti con un’auto di servizio 4 x 4 attrezzata per le circostanze. Sono accasermati a Valdidentro ed effettuano il servizio di filtraggio dei veicoli autorizzati a raggiungere Livigno dalle 6 alle 24”, commenta il comandante Edoardo Di Cesare.