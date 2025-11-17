LA POLIZIA LOCALE DI COLICO RINTRACCIA BAMBINO DI 12 ANNI SMARRITO

COLICO – Nel tardo pomeriggio di sabato 15 novembre, un bambino italiano di 12 anni smarrito è stato rintracciato e messo in sicurezza dagli agenti della Polizia Locale di Colico vicino alla stazione ferroviaria cittadina. L’intervento è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio mirato alla prevenzione dei furti in abitazione, dopo che una segnalazione alla centrale operativa ha allertato le forze dell’ordine.

Il giovane, residente in provincia di Piacenza, risultava già ufficialmente scomparso e la sua assenza era stata denunciata ai Carabinieri locali. Dopo l’identificazione e le procedure di rito, la Polizia Locale ha provveduto a riaffidare il minore ai familiari, scongiurando possibili rischi.