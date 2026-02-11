LA POLIZIA PROVINCIALE POTENZIA I SERVIZI STRAORDINARI STRADALI

LECCO – Regione Lombardia, Provincia di Lecco, Comune di Lecco e altri Comuni del territorio hanno sottoscritto un accordo finalizzato al potenziamento dei servizi straordinari di polizia stradale in occasione dei Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026.

Il progetto prevede l’impiego di pattuglie delle Polizie locali e della Polizia provinciale, dislocate su tutta la principale rete viaria provinciale, con lo scopo di garantire un pronto intervento viabilistico. Il sistema è attivo dal 1° febbraio dalle sei del mattino fino alle 24 e “ha già dimostrato in più occasioni di essere in grado di dare la risposta necessaria”.

“Tutti i comandi – afferma una nota della provincia di Lecco -, credendo nella bontà del progetto, si sono messi in gioco per garantire la sicurezza, con un impegno notevole da parte del personale”.