LA PREFETTURA DI LECCO APPROVA IL “PIANO NEVE 2026”

LECCO – Il Prefetto di Lecco ha dato il via libera al “Piano Neve per la gestione coordinata della viabilità in caso di precipitazioni nevose” lungo la rete stradale provinciale, edizione 2026. Questo strumento operativo, nato da un’intensa collaborazione tra enti e istituzioni del territorio, mira a garantire sicurezza e fluidità del traffico anche durante nevicate intense.

Sviluppato dal Comitato operativo per la viabilità (COV), rinnovato e potenziato in Prefettura ai sensi dei decreti interministeriali del 2005 e 2011, il piano tiene conto dell’eccezionale afflusso previsto per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina (6-22 febbraio 2026). Il COV, ora con composizione flessibile e riunioni anche in videoconferenza, sarà pronto a intervenire con rapidità su emergenze viarie.

Frutto di incontri tecnici coordinati dalla Prefettura, con il contributo della Polizia Stradale di Lecco e delle forze dell’ordine locali, il documento struttura gli interventi su base “codici-colore” per diversi livelli di allerta. Prevede aree di stoccaggio per mezzi pesanti oltre 7,5 tonnellate e presidi fissi sulle arterie principali, affidati alle forze di polizia.

In linea con normative nazionali, regionali e linee guida ministeriali, il piano copre strade provinciali e statali, identificando i tratti critici della SS36 e stabilendo protocolli per prevenzione, gestione emergenze e assistenza agli utenti. Coinvolti attivamente Prefettura, Provincia, Comune di Lecco, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, ANAS, polizie locali e 118 AREU.