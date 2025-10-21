LA PROTESTA: “CERCANO DI FREGARE STUDENTI 14ENNI SULL’AUTOBUS”

ALTOPIANO VALSASSINA – Mattinata movimentata per una studentessa che utilizza il servizio di trasporto Arriva sulla tratta Lecco-Barzio. Una madre valsassinese ha espresso tutta la sua indignazione per quanto accaduto alla figlia quattordicenne durante il rientro da scuola.

“Mia figlia di 14 anni ha preso la contravvenzione – racconta la donna – non le funzionava l’App ‘MyPay’ per mostrare l’abbonamento digitale, ha mostrato quello cartaceo ma le hanno comunque fatto una multa da 35 euro. Se non paghi entro 5 giorni diventano 80. Ho contestato la sanzione, ma al telefono mi hanno solo rimbalzata“.

La situazione non sarebbe isolata …

> CONTINUA A LEGGERE su VALSASSINANEWS