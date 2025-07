LA PROTESTA. LUNGOLAGO VERCURAGO-CALOLZIO: “MULTE, MA SPACCIO LIBERO”

Un’ora fa al parcheggio del lungolago a Vercurago… turisti e famiglie del posto a passare un bel pomeriggio, intanto la Polizia locale concentrata a fare multe a gogò, mi sposto verso il parcheggio, (per ora gratuito) davanti al Fontana a Calolzio e lì la legge non ha permesso di entrare, spaccio, spazzatura ovunque, barbecue professionali accesi a tutto fuoco, sedie e tavoli portati da casa per festeggiare compleanno e feste varie, musica e varietè, la Polizia locale lì? deve pagare l’accesso alla festa? facile prendersela con turisti e famiglie eh?…

Andate pure a fare un giretto, forse qualcuno vi offre una costina, birra, vino e droga conditi da musica a tema…

