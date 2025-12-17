IN PROVINCIA LA GIORNATA NAZIONALE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

LECCO – La sala consiliare di Villa Locatelli ha ospitato nella mattinata di mercoledì la celebrazione ufficiale della Giornata nazionale del Servizio Civile Universale, appuntamento che ha unito il riconoscimento istituzionale alle testimonianze dirette dei giovani volontari impegnati sul territorio lecchese.

L’apertura della cerimonia è stata affidata alla consigliera provinciale delegata al Servizio civile, Silvia Bosio, che ha espresso il ringraziamento dell’ente ai ragazzi per l’impegno profuso durante l’anno di attività. Un contributo – ha sottolineato – che rappresenta un valore concreto per le comunità locali e al tempo stesso un’occasione di crescita personale, morale e professionale per ciascun partecipante.

Dopo l’intervento introduttivo, la celebrazione si è collegata idealmente con l’ambito nazionale grazie alla proiezione di un podcast curato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale e all’intervento del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Un momento che ha permesso a volontari e istituzioni locali di sentirsi parte di una rete più ampia, condividendo messaggi e prospettive sul futuro di questo importante strumento di cittadinanza attiva.

Cuore dell’iniziativa è stata la presentazione del video celebrativo, ideato e realizzato dagli stessi operatori volontari della Provincia di Lecco: un racconto corale delle esperienze maturate nel corso dell’anno, capace di restituire l’autenticità, l’entusiasmo e il senso di appartenenza che contraddistinguono il gruppo. Attraverso immagini e testimonianze, i ragazzi hanno descritto il Servizio civile come una vera “palestra di vita”, dove si imparano solidarietà, cura del bene comune e spirito di partecipazione.

La presidente della Provincia Alessandra Hofmann e la stessa consigliera Bosio hanno voluto ringraziare pubblicamente i volontari per il loro contributo quotidiano, definendo il filmato “un inno all’impegno dei giovani e al loro ruolo attivo nella costruzione di comunità più solidali”.

La mattinata si è chiusa con un momento di confronto e condivisione tra istituzioni e partecipanti, rinnovando l’impegno della Provincia di Lecco a continuare la propria attività di promozione e valorizzazione del Servizio Civile Universale, puntando su programmi e progetti strettamente legati alla realtà territoriale.

